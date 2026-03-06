Germanii de la Axel Springer cumpără grupul media britanic Telegraph pentru aproximativ 656 milioane de euro

Grupul media german Axel Springer a ajuns la un acord pentru achiziția Telegraph Media Group (TMG), proprietarul publicației britanice The Daily Telegraph, într-o tranzacție de aproximativ 656 milioane de euro.

Compania cumpără activele de la RedBird IMI, iar plata va fi făcută integral în numerar. Tranzacția urmează să fie analizată în perioada următoare de Department for Culture, Media and Sport (DCMS) și de alte autorități din Marea Britanie.

Potrivit Axel Springer, obiectivul este dezvoltarea publicației și extinderea acesteia pe piețe internaționale, în special în Statele Unite.

CEO-ul Axel Springer, Mathias Döpfner, a declarat că achiziția are o semnificație simbolică pentru companie.

„Axel Springer și-a fondat compania în 1946 sub licență britanică și a construit-o inspirat de tradiția Fleet Street. Telegraph a fost Steaua Nordului pentru fondatorul nostru”, a spus acesta.

Grupul german a încercat să cumpere publicația și în urmă cu peste două decenii, însă fără succes.

„Acum visul nostru devine realitate. A deveni proprietarul acestei instituții a jurnalismului britanic de calitate este atât un privilegiu, cât și o responsabilitate”, a adăugat Döpfner.

Compania spune că vede un potențial major de creștere pentru Telegraph Media Group, inclusiv prin transformare digitală și utilizarea inteligenței artificiale în jurnalism.

Axel Springer intenționează să colaboreze cu echipele editoriale conduse de Chris Evans și Allister Heath, precum și cu echipa de management condusă de Anna Jones.

Grupul media german vrea, de asemenea, să accelereze expansiunea Telegraph pe piața americană folosind experiența altor branduri din portofoliu, precum Politico și Business Insider.

În același timp, publicația britanică va avea acces la expertiza Axel Springer în domenii precum publicitatea digitală, abonamentele online și dezvoltarea produselor media digitale.

Reprezentanții RedBird IMI au declarat că negocierile pentru vânzarea participației în Daily Telegraph au fost rapide și eficiente.

„Având în vedere oferta comercială puternică și procesul de reglementare relativ simplu, credem că Axel Springer este bine poziționată pentru a duce Telegraph în următorul capitol al dezvoltării sale”, a transmis compania.

Axel Springer este o companie media transatlantică deținută de o familie, cu operațiuni în jurnalism și marketing media. Portofoliul său include publicații precum BILD, Business Insider, Politico și WELT, dar și platforme de marketing digital precum Idealo, Bonial și Awin.

















