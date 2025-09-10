Europarlamentar: Comisia Europeană analizează pachete de reforme ale Guvernului Bolojan, în cadrul procedurii de suspendare a fondurilor europene pentru România

Comisia Europeană a început o procedură privind deficitul bugetar al României, cu riscul suspendării fondurilor europene, iar în jurul datei de 15 octombrie 2025, executivul comunitar va prezenta un raport privind efectele pachetelor de reforme ale Guvernului Bolojan pentru reducerea deficitului, a declarat, miercuri, la Strasbourg, europarlamentarul Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European.

„Comisia Europeană a început o procedură, împreună cu Parlamentul European, cu privire la deficitul României și riscul suspendării fondurilor pentru țara noastră. La finalul lunii iulie, Comisia Europeană a trimis o scrisoare către comisiile de specialitate din Parlamentul European pentru a începe dialogul structural. La nivelul Comisiei economice și la nivelul Comisiei de politici regionale (ale Parlamentului European), deja acest dialog structural a fost aprobat. În săptămânile care urmează va fi o decizie similară la Comisia pentru bugete. Și atunci vor începe acest tip de dialog și dezbateri în care se va discuta despre posibila suspendare a fondurilor europene pentru România. Această procedură a mai existat în cazul Spaniei și Portugaliei. În cazul respectivelor state, procedura nu a fost finalizată, pentru că, atât Spania cât și Portugalia, au reușit să facă o reformă bugetară care a reparat problemele de deficit”, a explicat Negrescu, prezent la sesiunea plenară a Parlamentului European.

Guvernul Bolojan a introdus două pachete importante de reforme, inclusiv crearea TVA standard de la 1 august 2025, de la 19% la 21%, prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului, moțiunile de cenzură ale opoziției fiind respinse. În schimb, Guvernul a amânat una dintre reforme, privind cheltuielile administrației locale. Măsurile luate de Bolojan sunt analizate de Comisia Europeană, în cadrul procedurii privind reducerea deficitului bugetar al României.

„Mă aștept ca aceste comisii de specialitate ale Parlamentului European să se întrunească în jurul datei de 15 octombrie pentru a dezbate aceste aspecte. În jurul datei de 15 octombrie, Comisia Europeană va prezenta un nou raport în care va analiza dacă măsurile luate de Guvernul României au fost eficiente și au redus deficitul bugetar. În contextul în care respectivul raport va fi unul negativ, cu siguranță, discuția dintre Parlamentul European, Comisie și Consiliul UE va fi extrem de intensă și există riscul acesta al suspendării fondurilor. Evident, risc, pe care dorim să-l evităm” - a explicat Negrescu.

Europarlamentarul social-democrat a criticat Guvernul Bolojan (susținut și de PSD) pentru faptul că nu a dialogat cu instituțiile europene pentru a obține măcar o întârziere a procesului de suspendare a fondurilor europene pentru România.

„Și în trecut, România a mai fost în fața unor posibile proceduri similare, dar prin eforturile Guvernului României, am reușit să împiedicăm începerea unui astfel de format care conduce la posibila suspendare a fondurilor. M-aș fi așteptat ca și acum România să facă demersuri similare. Din păcate, se pare că cei responsabili nu au informat corespunzător și nu au avut o reacție suficient de rapidă pentru a bloca sau măcar întârzia începerea acestui dialog structural care, în fapt, poate duce la o decizie de suspendare a fondurilor” - a spus Negrescu.

„Scrisoarea a fost trimisă (de Comisia Europeană la Parlamentul European, la finalul lunii iulie 2025 n.r.) în paralel cu luarea măsurilor (de reformă de către Guvernul României - n.r.). De aceea spun că reprezentanții României trebuia să discute clar cu Comisia Europeană, pentru a evita începerea acestui proces sau măcar să încercăm să-l întârziem. (...) Eu cred că, din nefericire, Guvernul României nu are o strategie coerentă de negociere și comunicare cu reprezentanții instituțiilor europene” - a susținut Victor Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că reprezentanții Ministerul Finanțelor ar trebui să meargă „de îndată” la Bruxelles pentru a dialoga inclusiv cu reprezentanții Parlamentului European și a le prezenta un „raport amănunțit cu privire la pachete fiscale adoptate”.

Vicepreședintele Parlamentului European crede, însă, că România nu va ajunge în situația de a-i fi suspendate fondurile europene.