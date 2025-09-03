Skip to content

Anthropic ajunge la valoarea de 183 miliarde dolari, în urma unei noi runde de finanțare

Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com

Startup-ul american de inteligenţă artificială Anthropic a închis o rundă de finanţare de 13 miliarde dolari, care ridică valoarea companiei la 183 miliarde dolari după finalizarea rundei, de aproape trei ori mai mult față de valoarea la care a ajuns după ultima strângere de fonduri din martie, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Runda a fost condusă de Iconiq, Fidelity Management & Research Company şi Lightspeed Venture Partners, cu participarea unor investitori precum Altimeter, General Catalyst şi Coatue.

„Această finanţare demonstrează încrederea extraordinară a investitorilor în performanţa noastră financiară şi în parteneriatul strâns care ne alimentează creşterea fără precedent”, a declarat directorul financiar Krishna Rao.

Anthropic, susţinută de Amazon şi fondată de foşti cercetători OpenAI, printre care CEO-ul Dario Amodei, s-a impus rapid în competiţia globală din AI, unde rivalizează direct cu firma din spatele ChatGPT.

Startup-ul şi-a lansat chatbot-ul Claude în martie 2023, iar veniturile sale au crescut spectaculos: de la venituri anualizate de aproximativ 1 miliard dolari la începutul anului, la peste 5 miliarde dolari în august, compania având deja peste 300.000 de clienţi business.

Noile fonduri vor fi folosite pentru aprofundarea cercetării în domeniul siguranţei în inteligența artificială, pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea companiilor şi pentru extinderea internaţională.

Evaluarea Anthropic vine în contextul în care OpenAI pregăteşte o vânzare secundară de acţiuni care ar putea ridica valoarea companiei la circa 500 miliarde de dolari.

