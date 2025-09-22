Microsoft crește, din nou, prețurile consolelor Xbox în SUA

Microsoft a anunţat o nouă creştere a preţurilor pentru consolele Xbox în SUA, a doua din acest an, invocând presiuni legate de tarifele comerciale, concurenţa puternică şi incertitudinile privind cheltuielile de consum, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Noile tarife, aplicabile generaţiei actuale de hardware, vor intra în vigoare pe 3 octombrie:

Xbox Series S de 1 TB va costa aproximativ 450 dolari ;

; Xbox Series X va ajunge la 650 dolari ;

; Ediţia specială Galaxy Black Series X de 2 TB va costa aproape 800 dolari.

Microsoft mărise deja preţurile în luna mai pe mai multe pieţe, inclusiv în SUA şi Europa, pe fondul tarifelor impuse de administraţia Trump pentru importurile din hub-uri de producţie precum China. Per total, consola Xbox Series X a înregistrat o scumpire de 150 de dolari în ultimele şase luni.

Preţurile pentru accesorii precum controllere şi căşti, precum şi pentru consolele de pe alte pieţe, vor rămâne neschimbate, a precizat Microsoft.

„Această creştere nu ţine de oportunism sau de costurile dezvoltării software-ului, ci de tarife şi costuri mai mari în lanţul de aprovizionare. Hardware-ul este reevaluat pentru a absorbi noile presiuni comerciale”, a explicat Joost van Dreunen, profesor de jocuri la NYU Stern School of Business.

Rivala Sony a majorat luna trecută preţurile consolelor PlayStation 5 în SUA cu circa 50 de dolari, iar modelul de vârf PS5 Pro costă acum 749,99 dolari. În luna aprilie, consolele Sony și unele accesorii au suferit creșteri de prețuri și în Europa și Marea Britanie, așa cum am mai scris pe site.

Industria jocurilor video miza pe creşterea vânzărilor de console în 2025, stimulată de lansarea unor titluri majore precum „Grand Theft Auto VI” şi de apariţia noului Nintendo Switch 2, dar întârzierile şi scumpirile ar putea afecta perspectivele pe termen scurt.