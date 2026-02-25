Meta (Facebook), mega-contract cu AMD pentru cipuri AI

Meta a anunţat un acord multianual de amploare cu Advanced Micro Devices (AMD), la scurt timp după ce a confirmat că va utiliza milioane de procesoare Nvidia pentru extinderea infrastructurii sale de inteligenţă artificială, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Potrivit companiei, noul contract include implementarea a până la 6 gigawaţi de GPU-uri AMD dedicate centrelor de date AI, dar şi utilizarea unor CPU-uri optimizate pentru astfel de sarcini. Primele livrări de acceleratoare MI450 în serverele rack-scale Helios sunt programate pentru finalul acestui an.

Directoarea executivă Lisa Su a declarat pentru CNBC că acordul reprezintă „un pariu făcut la momentul potrivit”, AMD considerând înţelegerea drept una dintre cele mai transformatoare din istoria sa. Acţiunile AMD au urcat cu 7% după anunţ, în timp ce titlurile Meta au scăzut uşor, iar cele Nvidia au rămas relativ stabile.

Structura acordului include şi un warrant bazat pe performanţă, prin care Meta poate achiziţiona 160 de milioane de acţiuni AMD, echivalentul a circa 10% din companie. Prima tranşă devine disponibilă odată cu livrarea primului gigawat de GPU-uri Instinct, iar restul pe măsură ce Meta ajunge la implementarea celor 6 GW şi sunt îndeplinite anumite praguri de preţ şi obiective tehnice şi comerciale.

Acordul vine într-un moment în care Meta accelerează masiv investiţiile, bugetând până la 135 miliarde de dolari în cheltuieli de capital pentru acest an. Compania pregăteşte 30 centre de date, dintre care 26 în Statele Unite.

Pentru AMD, înţelegerea este esenţială în cursa pentru recuperarea decalajului faţă de Nvidia, care deţine aproximativ 90% din piaţa de cipuri AI şi o capitalizare bursieră de 4.660 miliarde dolari, în timp ce AMD este evaluată la 320 miliarde.

Analiştii estimează că valoarea contractului se ridică la zeci de miliarde de dolari, fiind diferit de acordul Meta–Nvidia prin faptul că AMD oferă GPU-uri personalizate încă din prima fază de implementare. Sistemele Helios reprezintă prima competiţie de anvergură pentru arhitectura Grace Blackwell a Nvidia, care domină cererea din 2024 încoace.

Nvidia îşi va publica miercuri rezultatele financiare, analiştii anticipând venituri în creştere cu 68% faţă de anul trecut, până la 66 miliarde de dolari. AMD a raportat anterior o creştere anuală a vânzărilor de 34%, până la 10,27 miliarde de dolari.