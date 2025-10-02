Skip to content

Meta (Facebook) va folosi conversațiile cu inteligența artificială pentru recomandarea de reclame pe Facebook și Instagram

Aplicațiile Meta, Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp
Sursă: © Mikhail Primakov | Dreamstime.com

Meta Platforms a anunţat că, începând cu 16 decembrie, va începe să folosească interacţiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele şi conţinutul afişat pe platformele Facebook şi Instagram, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Notificările despre această schimbare vor fi trimise utilizatorilor începând cu 7 octombrie. Actualizarea va fi implementată ulterior şi în Marea Britanie şi UE, după ce compania va face ajustările necesare pentru respectarea reglementărilor locale.

Măsura marchează o nouă etapă prin care compania condusă de Mark Zuckerberg îşi leagă investiţiile masive în inteligenţa artificială generativă de afacerea sa principală, publicitatea online. Meta a anunţat deja că iniţiativa va duce la creşterea cheltuielilor în 2026, peste nivelul din 2025.

Meta AI, disponibil în aplicaţiile Facebook, Instagram, WhatsApp şi Messenger, precum şi ca aplicaţie şi site independente, are deja peste 1 miliard de utilizatori activi lunar, potrivit companiei.

Interacţiunile, fie scrise, fie vocale, inclusiv prin ochelarii Ray-Ban Meta, vor fi folosite pentru a adapta recomandările de conţinut şi reclame.

De exemplu, dacă un utilizator discută cu Meta AI despre planificarea unei vacanţe de familie, pe Facebook ar putea primi recomandări de Reels despre destinaţii turistice sau reclame pentru hoteluri.

Meta a precizat că schimbarea nu se aplică automat conversaţiilor din WhatsApp, cu excepţia cazului în care utilizatorii îşi conectează conturile la alte aplicaţii Meta. Nu există o opţiune de renunţare directă, dar cei care nu interacţionează cu Meta AI nu vor fi afectaţi.

