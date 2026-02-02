MENSAVE este cel mai mare furnizor de cursuri de prim ajutor din România

Într-o perioadă în care siguranța la locul de muncă și în comunitate devine tot mai importantă, MENSAVE și-a consolidat poziția de lider pe piața cursurilor de prim ajutor din România. Conform datelor financiare publice și volumului de activitate pentru perioada 2021–2025, compania se poziționează ca cel mai mare furnizor de programe de instruire în domeniul primului ajutor, oferind servicii atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice.

„Siguranța reală începe cu educația corectă”, declară Roxana Popa, Marketing Director MENSAVE. „Pentru noi, primul ajutor nu este un curs bifat, ci o responsabilitate. Investim constant în calitate, standarde și oameni, pentru ca fiecare participant să plece pregătit să acționeze corect atunci când contează.”

Ce face MENSAVE lider pe piață

+32,000 persoane instruite anual , în programe structurate și practice.

, în programe structurate și practice. Cursuri de prim ajutor livrate în toată țara , cu flexibilitate și adaptare la nevoile mediului real.

, cu flexibilitate și adaptare la nevoile mediului real. Traineri cu experiență directă în intervenții de urgență, inclusiv medici ATI, medici de urgenta, medici pediatrici, asistenti medicali si paramedici cu practică reală.

în intervenții de urgență, inclusiv medici ATI, medici de urgenta, medici pediatrici, asistenti medicali si paramedici cu practică reală. Programe acreditate și adaptate atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, în conformitate cu standardele europene.

atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, în conformitate cu standardele europene. Cifra de afaceri si datele financiare.



Prin această strategie de poziționare, MENSAVE nu doar că oferă instruire de calitate, dar contribuie activ la creșterea nivelului de pregătire a populației și la schimbarea culturii de răspuns în situații critice. Companiile și persoanele care tratează siguranța cu seriozitate aleg astfel liderul pieței.

Despre MENSAVE:

MENSAVE oferă cursuri de prim ajutor la nivel național, cu scopul de a pregăti participanții să acționeze corect în situații de urgență. Prin abordarea sa profesională, compania susține educația responsabilă și contribuie la salvarea de vieți.

MENSAVE oferă cursuri de prim ajutor de baza, avansate si pediatrice pentru toate persoanele juridice si fizice la locația companiei, cât si la locațiile beneficiarilor, inclusiv clinici medicale, clinice stomatologice, companii mici si mijlocii, corporate, instituții ale statului, grădinițe private, etc. Pentru cursurile cu prezenta fizica la locațiile noastre, înscrierile se fac aici: https://mensave.ro/cursuri-de-prim-ajutor/

Pentru mai multe informații si oferte, accesați: www.mensave.ro sau contactați echipa MENSAVE:

office@mensave.ro

+40 746 643 872

Aflați mai multe despre cursuri și programe aici: www.mensave.ro

