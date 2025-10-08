Japonezii de la SoftBank cumpără divizia de robotică a unei companii elvețieno-suedeze de tehnologie industrială pentru 5,4 miliarde dolari

Grupul elvețiano-suedez de tehnologie industrială ABB își vinde divizia de robotică gigantului SoftBank pentru aproape 5,4 miliarde dolari.

Tranzacția se așteaptă să fie finalizată la până la finalul anului viitor, conform unui comunicat. Ca urmare a achiziției, ABB nu va diviza afacerea sa de robotică într-o companie listată separat.

„ABB și SoftBank împărtășesc aceeași perspectivă că lumea intră într-o nouă eră a roboticii bazate pe inteligență artificială și cred că divizia și oferta de robotică a SoftBank pot modela cel mai bine această eră împreună. ABB Robotics va beneficia de combinația dintre tehnologia sa de vârf și expertiza profundă în industrie cu capacitățile de ultimă generație ale SoftBank în AI, robotică și calcul de ultimă generație”, a declarat CEO-ul ABB, Morten Wierod.

„Următoarea frontieră a SoftBank este inteligența artificială fizică. Împreună cu ABB Robotics, vom uni tehnologia și talentele de clasă mondială în cadrul viziunii noastre comune de a fuziona super-inteligența artificială și robotica - conducând o evoluție revoluționară care va propulsa omenirea înainte”, a spus Masayoshi Son, președinte și director general al SoftBank Group.

Divizia Machine Automation, care împreună cu ABB Robotics formează în prezent zona de afaceri Robotics & Discrete Automation, va deveni parte a zonei de business Process Automation, iar ABB se va muta în trei domenii de activitate, se mai explică în comunicat.

Achiziția face parte din strategia SoftBank de a se extinde pe domeniile: cipuri AI, roboți AI, centre de date pentru AI și energie; alături de investiții în companii de inteligență artificială.

ABB a fost fondată în anul 1988 în Zürich din fuziunea companiilor Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) din Suedia și Brown, Boveri & Cie din Elveția pentru a crea Asea Brown Boveri. Companiile au devenit producători importanți de echipamente electrice încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Domeniile de activitate ale ABB sunt generarea, transportul și distribuția de energie, automatizare industrială și robotică.

În România, ABB este prezent de când ASEA și BROWN BOVERI încă existau în mod separat. Grupul este reprezentat de o organizație locală ABB din 1992, iar printre beneficiarii soluțiilor sunt marile companii româneşti de electricitate, Electrica, Transelectrica, Termoelectrica, Hidroelectrica, E-ON., ENEL, Engie și alte companii industriale.