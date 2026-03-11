Se deschide la București „Piața Artizanilor”: peste 40 de producători locali aduc brânzeturi, produse gourmet și vinuri bio

Conceptul Slow Food Earth Market ajunge pentru prima dată în Capitală, unde organizatorii estimează peste 5.000 de vizitatori.

Comunitatea Slow Food Buzău aduce pentru prima dată la București conceptul „Piața Artizanilor”, un eveniment inspirat de rețeaua internațională Slow Food Earth Market. Evenimentul „Slow Food Buzău meets Bucharest” va avea loc pe 14 și 15 martie, la The Ark, și va reuni peste 40 de producători artizanali din România, alături de vinificatori, chefi și profesioniști din industria HoReCa.

Inițiativa vine într-un context în care interesul consumatorilor urbani pentru produse locale, ingrediente cu trasabilitate clară și gastronomie sustenabilă este în creștere, fenomen care creează noi oportunități pentru producătorii artizanali din România.

Evenimentul este organizat după modelul piețelor internaționale Slow Food și continuă seria edițiilor desfășurate până acum în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului. Cele șapte ediții organizate acolo au atras peste 25.000 de vizitatori și au generat mai mult de 2 milioane de vizualizări în social media. Pentru ediția din București, organizatorii estimează participarea a peste 5.000 de vizitatori.

Peste 40 de producători locali vin la București cu brânzeturi, conserve artizanale și produse gourmet

Piața Artizanilor funcționează ca o platformă de conectare între producători și piața urbană, oferind vizibilitate fermelor mici și atelierelor artizanale. La ediția din Capitală vor participa peste 40 de producători din diferite regiuni ale țării, care vor aduce produse realizate în loturi mici, precum brânzeturi, produse lactate, conserve artizanale, produse de patiserie, ingrediente locale și băuturi produse artizanal.

Degustări de vinuri bio și demonstrații culinare cu chefi din comunitatea Slow Food

Evenimentul va include și un spațiu dedicat vinurilor bio și naturale, Slow Wine Corner, unde vor fi prezentate vinuri din Dealu Mare și din alte regiuni viticole din România. Vizitatorii vor putea participa la degustări ghidate și la discuții despre terroir și metode de vinificație.

Programul gastronomic va include demonstrații de live cooking realizate de chefi și promotori ai gastronomiei locale, printre care Horia Simon de la Gura Satului, reprezentant al Slow Food Cluj Transilvania, și Juranda Kirschner de la Conacul Grigorescu, membru al comunității Slow Food Buzău. Preparatele vor fi gătite folosind ingrediente furnizate de producătorii prezenți în piață.

Pe lângă componenta dedicată publicului larg, evenimentul va găzdui și Network Meeting – Slow Food în România, programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 16:00. Întâlnirea va reuni comunități Slow Food, producători, chefi și organizații active în zona alimentației sustenabile pentru socializare, networking și dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte.

Organizatorii își propun ca Piața Artizanilor să fie unul dintre primele evenimente gastronomice din România organizate cu standuri realizate din materiale reciclate, construite cu implicarea voluntarilor comunității.

Participarea producătorilor se face pe baza unor criterii stricte, care includ utilizarea ingredientelor locale, practicarea unei agriculturi durabile, evitarea organismelor modificate genetic și realizarea produselor fără aditivi artificiali.

Intrarea la eveniment este liberă, iar vizitatorii vor putea cumpăra direct produse locale de la producătorii prezenți. Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe website-ul piata-artizanilor.ro.



















