Japonezii de la SoftBank investesc 2 miliarde dolari în Intel

Grupul japonez SoftBank investește 2 miliarde dolari în producătorul de cipuri Intel, într-o tranzacție descrisă ca un angajament „în tehnologie avansată și inovație în semiconductori în Statele Unite”, potrivit TechCrunch.

Acordul a fost anunțat luni, după închiderea piețelor de tranzacționare. În urma acestuia, SoftBank va cumpăra acțiuni ordinare Intel.

„Această investiție strategică reflectă convingerea noastră că producția și furnizarea avansată de semiconductori se va extinde în continuare în Statele Unite, Intel jucând un rol critic”, a spus Masayoshi Son, CEO-ul și președintele grupului SoftBank.

Investiția oferă validare pentru Intel, care a fost umbrită în ultimii ani de concurenți precum Nvidia. De asemenea, reflectă interesul reînnoit al SoftBank pentru SUA, în special în ceea ce privește cipurile AI, conform sursei citate.

Compania Intel este în mijlocul unei restructurări, acum condusă de noul director general Lip-Bu Tan, care își propune să eficientizeze afacerea cu semiconductori și să se concentreze pe portofoliul său de clienți și centre de date.

În iunie 2025, Intel și-a închis divizia de cipuri auto, deschisă în anul 2021, și a concediat majoritatea personalului. Totodată, a anunțat concedieri la divizia Intel Foundry, care afectează între 15 și 20% din forța de muncă.

La sfârșitul anului trecut, fostul director general Intel, Pat Gelsinger, a anunțat că se pensionează după peste 30 de ani petrecuți în companie, din care 3 în funcția de CEO, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.