Afacere de 4 milioane EUR, lansată de doi antreprenori români, vândută acum norvegienilor

Grupul NETOPIA, fondat de antreprenorii români Antonio Eram și Felix Crișan și achiziționat majoritar de fondul de investiții polonez Innova Capital, vinde acum un business de mesagerie SMS evaluat la 4 milioane EUR către un cumpărător din Norvegia.

Într-un comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Grupul NETOPIA a anunțat vânzarea Web2SMS, divizia sa de mesagerie SMS, către LINK Mobility, principalul furnizor european de soluții CPaaS (Communications Platform as a Service).

Tranzacția evaluează Web2SMS la 4 milioane EUR și este estimată să se finalizeze în trimestrul al doilea al anului 2026, sub rezerva aprobărilor necesare din partea autorităților și a condițiilor uzuale pentru fuziuni și achiziții.

Fondat în 2004 de către Antonio Eram (foto) și Felix Crișan, serviciul Web2SMS a devenit liderul pieței din România în segmentul mesageriei SMS pentru activitățile de marketing și relații cu clienții. Până în prezent, platforma a livrat peste 3 miliarde de mesaje SMS, prin conexiuni directe cu toți operatorii GSM de pe piață, deservind mai mult de 10.000 de comercianți.

Grupul NETOPIA, cunoscut mai ales pentru platforma sa de plăți online, a fost fondat de antreprenorii români Antonio Eram și Felix Crișan, dar în 2023 a fost achiziționat majoritar de fondul de investiții polonez Innova Capital, unul din cele mai importante fonduri de private equity din Europa Centrală și de Est. Această investiție a fost finanțată parțial de Fondul European de Investiţii (FEI) prin programul Invest EU și de Uniunea Europeană prin programul NextGenerationEU cu suport financiar din partea Guvernului României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Grupul este considerat un pionier în inovație tehnologică în România, cu peste două decenii de experiență în plăți digitale și servicii mobile precum Web2SMS, NETOPIA Payments, mobilPay Wallet și Kartela. NETOPIA Payments este utilizat de peste 25.000 de comercianți, în România.

Compania norvegiană LINK Mobility, care cumpără acum business-ul Web2SMS de la Grupul Netopia, este un furnizor global pentru soluții de mesagerie mobilă și CPaaS. Firma cumpărătoare este listată la Bursa de Valori din Oslo și oferă o gamă largă de soluții mobile inovatoare și scalabile, creând legături între companii și clienți, guverne și cetățeni, platforme și utilizatori. LINK are peste 65.000 de conturi de clienți activi la nivel global și livrează peste 23 de miliarde de mesaje anual.

„Această achiziție marchează un pas important în strategia noastră de creștere în România, consolidându-ne prezența locală și permițându-ne să oferim mai multă valoare și inovație clienților noștri din întreaga regiune”, declară Thomas Berge, CEO LINK.

Prin unirea forțelor cu LINK Mobility, Web2SMS obține acces la o amprentă europeană mai largă, permițând platformei să își extindă oferta pentru segmentul enterprise și să se dezvolte dincolo de piața românească.