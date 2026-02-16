Skip to content

Mărțișor 2026: Târg cu produse de la antreprenori români din domeniul creativ

Mărțișor 2026: Târg cu produse de la antreprenori români din domeniul creativ
Sursă: © Natalia Maliseva | Dreamstime.com

Antreprenorii din România, din domeniul creativ, vor fi prezenți cu produsele lor lucrate manual la un târg de Mărtișor ce va avea loc la București, începând de luni, 16 februarie.

Târgul de Mărțișor se desfășoară zilnic în perioada 16 februarie – 15 martie 2026, pe Strada Mihai Eminescu nr. 142, București. Cei interesați pot merge la eveniment între 10:00 și 17:00, intrarea fiind liberă.

La târg se găsesc mărțișoare din lemn, ceramică, pânză sau brodate, inspirate din motive populare vechi, dar și mărțișoare reinterpretate, lucrate de artizani români, precum și ii tradiționale, ceramică pictată manual, obiecte de decor inspirate din folclor și delicii culinare artizanale. Târgul este organizat de Învie Tradiția.

Idei | Antreprenori

computer Romania

Termen: Firmele din România se pot înscrie la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT 2026 – ANIS

Rhythm Touch - bratara persoane hipoacuzice

VIDEO. Brățara „magică” inventată de patru studente românce. Ajută persoanele cu deficiențe de auz să asculte muzică. A fost testată la Untold și premiată în Germania

[P] De ce sunt slab asigurate firmele mici din România și ce soluție propune Siguu.ro, primul broker digital dedicat IMM-urilor

Startup-ul german de drone Quantum Systems obține un pachet de finanțare de 150 milioane EUR de la un consorțiu de bănci, printre care și BEI

Irina Scarlat

O româncă, în echipa de conducere a unui investitor britanic în startup-uri AI și crypto. Diferența între venture builder-ul Improbable și un fond de investiții 

inchis

38% dintre firmele românești „mor în primul an”. Mediul de afaceri este „dominat de firme foarte mici, cu acces limitat la finanțare”. Antreprenorii RBL și investitorii ROPEA salută pachetul de relansare economică anunțat de Guvern

aplica

Înscrieri 2026: Startup-urile românești din domeniul sănătății pot primi mentorat și acces la investitori, într-un accelerator clujean

Dan Ostahie-antreprenor

Patronul Altex, Dan Ostahie: „Cred că ne îndreptăm spre o criză, în care am și intrat”. „O să apară perioada de jale”. Soluțiile lui pentru România