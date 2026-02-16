Mărțișor 2026: Târg cu produse de la antreprenori români din domeniul creativ

Antreprenorii din România, din domeniul creativ, vor fi prezenți cu produsele lor lucrate manual la un târg de Mărtișor ce va avea loc la București, începând de luni, 16 februarie.

Târgul de Mărțișor se desfășoară zilnic în perioada 16 februarie – 15 martie 2026, pe Strada Mihai Eminescu nr. 142, București. Cei interesați pot merge la eveniment între 10:00 și 17:00, intrarea fiind liberă.

La târg se găsesc mărțișoare din lemn, ceramică, pânză sau brodate, inspirate din motive populare vechi, dar și mărțișoare reinterpretate, lucrate de artizani români, precum și ii tradiționale, ceramică pictată manual, obiecte de decor inspirate din folclor și delicii culinare artizanale. Târgul este organizat de Învie Tradiția.