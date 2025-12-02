Skip to content

Nvidia lansează software open-source cu inteligență artificială pentru mașini autonome

Sursă: © Davide Bonaldo | Dreamstime.com

Nvidia a lansat un nou software open-source pentru accelerarea dezvoltării vehiculelor autonome, folosind cele mai noi tehnici de „reasoning” din inteligenţa artificială, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Compania, devenită recent cea mai valoroasă din lume datorită cipurilor sale esenţiale pentru IA, continuă şi prin partea sa de cercetare software, publicând cod deschis pe care alţi jucători, precum Palantir, îl pot adopta.

Noua platformă, numită Alpamayo-R1, este un model AI de tip „vision-language-action”: vehiculul autonom transformă imaginile captate de senzori în descrieri în limbaj natural, pe care apoi le foloseşte pentru a decide acţiunile următoare.

Elementul revoluţionar este faptul că modelul „gândeşte cu voce tare” pe măsură ce planifică traiectoria, de exemplu, notează că observă o pistă de biciclete şi îşi ajustează direcţia.

Software-ul tradiţional pentru conducerea autonomă explică doar limitat de ce un vehicul alegea un anumit traseu, ceea ce îngreuna identificarea problemelor de siguranţă.

Unul dintre motivele pentru care am făcut acest software open-source este ca dezvoltatorii şi cercetătorii să poată înţelege cum funcţionează aceste modele, astfel încât industria să poată crea standarde comune de evaluare”, a declarat pentru Reuters Katie Washabaugh, manager senior în divizia auto a Nvidia.

Lansarea marchează un pas important în direcţia transparenţei şi colaborării în domeniul maşinilor autonome.

