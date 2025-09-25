Mark Zuckerberg: Instagram a ajuns la 3 miliarde utilizatori activi lunar

Rețeaua socială Instagram, deținută de Meta (Facebook), a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, susține CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, potrivit CNBC.

Astfel, platforma se alătură Facebook și aplicației de mesagerie WhatsApp, care au fiecare peste 3 miliarde de utilizatori.

Meta a mai spus, în octombrie 2022, că Instagram a trecut pragul de 2 miliarde utilizatori activi lunar.

În aprilie anul trecut, gigantul american a declarat că nu va mai dezvălui trimestrial numărul de utilizatori activi lunar și cei zilnici pentru Facebook și aplicațiile sale surori.

În schimb, compania a spus că va dezvălui, în timpul rapoartelor trimestriale, numărul de utilizatori activi zilnic pentru toate produsele Meta. În iulie 2025, acesta a ajuns la 3,48 miliarde, în creștere de la 3,43 miliarde utilizatori în trimestrul precedent, conform sursei citate.

Zuckerberg a spus la începutul acestui an că Facebook „este folosită de peste 3 miliarde de (utilizatori) activi lunar”, iar în aprilie, CEO-ul gigantului a declarat pentru analiști că și platforma de mesagerie WhatsApp are „peste 3 miliarde de (utilizatori) activi lunar”.