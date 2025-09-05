Maraton de gaming online, cu 30 de streameri români. Peste 300.000 participanți, așteptați

30 de creatori de conținut români vor participa duminică, 7 septembrie 2025, la un eveniment de jocuri video, care se va desfășura online, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Pe lângă distracție și gaming intens, maratonul aduce în prim-plan și latura educativă a jocurilor, demonstrând că acestea pot deveni și instrumente eficiente de învățare alternative, dar și oportunități de carieră pentru cei care vor să creeze jocuri și nu doar să le joace, spun organizatorii Gaming Marathon.

„Sunt așteptați peste 300.000 de participanți la această ediție a Gaming Marathon. Un public numeric mare care are în comun pasiunea pentru jocurile video. Este datoria noastră să ne folosim de puterea pe care o avem de a strânge atâția gameri într-o singură zi și de a vorbi acum, la început de an școlar și universitar, despre importanța educației în formarea fiecăruia dintre noi. Mai mult, vom vorbi concret despre studiile pe care poți să le urmezi pentru a ajunge să lucrezi chiar în industria dezvoltării de jocuri video din România, o industrie plasată în top 5 în Europa”, afirmă Tudor Dăescu, organizator al Gaming Marathon.

Începând de anii trecuți, universități de stat ca UNATC, Universitatea Politehnica din București și Universitatea de Vest din Timișoara oferă programe de master în game development. În paralel, inițiativele educaționale private oferă oportunități de a studia dezvoltarea de jocuri video: Echo School propune un program de licență cu diplomă recunoscută internațional.

La Gaming Marathon și-au anunțat prezența Theo Zeciu, w33, iSilent, Jaxi, Reddysh, Nocivanu, Mădălin Adrian, Trisssmery și mulți alții. Mobile gaming-ul nu va lipsi din maraton, Tedereu și Loore organizând turnee dedicate în PUBG Mobile pe YouTube și TikTok. Competiții de Roblox, Minecraft, GTA V și Brawl Stars vor fi organizate de streamerii pe toată durata maratonului.

Gamerii români se vor înscrie online la turnee organizate pe hărți unice în jocuri precum Minecraft și Fortnite, experiențe speciale create de streameri, concursuri cu premii atractive și multe alte momente surpriză.

Evenimentul poate fi urmărit duminică, 7 septembrie, începând cu ora 10:00, pe site-ul oficial.

Fanii jocului Fortnite vor fi plăcut surprinși de provocarea pregătită de S1KE, în cadrul căruia jucătorii vor construi o fortăreață impenetrabilă, urmând să treacă la rolul dublu de a proteja ce au construit și distruge structurile inamicilor. Învingătorul va primi un monitor de gaming Philips.

Streamerii Tudor Buțan, Andu și Theo organizează cea mai inventivă competiție de EA FC 25, și anume o bătălie a drafturilor axată pe managementul de resurse. Comunitățile lor vor fi premiate cu câte un joc EA FC 26, titlu care se va lansa în curând.

Campionul mondial de Counter-Strike 2, BTN, care a câștigat IESF World Esports Championship 2024 cu echipa Nexus Gaming, este pregătit să ofere sfaturi de management al resurselor care vor ajuta participanții în joc și viata de zi cu zi.