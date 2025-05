„Tehnologia ne-a împins înspre lucrul acesta”. Ce planuri au în România finlandezii de la Wolt, care au preluat aplicația Tazz

Platforma finlandeză de comerț Wolt a intrat oficial pe piața din România prin achiziționarea aplicației de livrări Tazz de la eMAG, iar acum, Alin Șerban, managerul general al Wolt România, a explicat o parte dintre motivele din spatele vânzării Tazz și a prezentat planurile companiei pentru perioada următoare.

„Tazz a început ca o companie mică în Timișoara, se numea eucemananc.ro. În 2018, în noiembrie, eu am intrat acolo ca și acționar și am început să creștem business-ul. În 2019, 2 septembrie, am făcut primul pas și am vândut pachetul majoritar către cei de la eMAG. A fost o perioadă foarte frumoasă în care am crescut, am făcut rebranding, am avut noroc. 14 octombrie 2024 am semnat contractul de vânzare a tuturor acțiunilor Tazz către Wolt”, a spus Alin Șerban (foto), CEO Wolt România, miercuri, la o conferință de presă.