Listă: 41 de startup-uri românești și europene, selectate într-un accelerator de idei de afaceri din domeniul sănătății

41 de startup-uri din România și din alte țări europene au fost selectate în cea mai nouă cohortă a acceleratorului Rubik Garage, dedicată exclusiv sectorului medical, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Dintr-un total de 116 înscrieri venite din 22 de țări europene, Rubik Hub a selectat 41 de startup-uri în programul de accelerare derulat între 22 octombrie 2025 și februarie 2026. Pentru prima dată, Rubik Garage se concentrează exclusiv pe ecosistemul de inovație medicală și de sănătate.

Pentru a răspunde nevoilor specifice ale fondatorilor, echipa Rubik Hub a structurat cohorta în trei categorii:

Prototip (MVP) și creștere (10 startupuri) – categorie care sprijină startupurile pregătite pentru scalare și atragerea de investiții;

Pre-prototip (pre-MVP) (16 startupuri) – categorie care se concentrează pe echipele aflate în stadiu incipient care își rafinează product-market fit-ul și își validează modelele de afaceri;

Startupuri din Ucraina (15 startupuri) –categorie care sprijină fondatorii care construiesc soluții medicale cu impact în circumstanțe extrem de dificile;

Participanții din categoriile MVP și Pre-MVP vor beneficia de o suită de ateliere practice, întâlniri cu investitori, sesiuni deschise de întrebări și răspunsuri, coaching personalizat și mentorat 1:1. Fondatorii ucraineni vor primi mentorat dedicat din partea experților comunității Rubik Hub, adaptat nevoilor specifice.

Cohorta se va întâlni fizic la Founders Bootcamp în Bologna, Italia, programat pentru sfârșitul lunii noiembrie 2025.

Listă: Echipele selectate în Rubik Garage

Prototip (MVP) și creștere

AnimaFelix.com (România) – Face sprijinul emoțional mai accesibil, prin programe de sănătate mentală bazate pe inteligență artificială.

Argus AI (Estonia) – Integrează AI și realitatea mixtă (MR) în chirurgie, oferind instrumente avansate de vizualizare în timp real pentru reducerea erorilor și optimizarea procedurilor.

CuraMe (Italia) – Conectează digital pacienți, medici și farmacii într-o platformă unificată ce simplifică accesul la servicii medicale.

Medical Pilot (România) – Conectează medicii și pacienții, simplifică accesul la informații medicale esențiale și optimizează modul în care sunt gestionate programările, rapoartele medicale și comunicarea medic-pacient la distanță.

NutriTec (Italia) – Platformă pentru nutriționiști bazată pe AI care centralizează datele pacienților, optimizează comunicarea și reduce munca administrativă.

Papayya (Portugalia) – Permite trainerilor personali să gestioneze simultan de zece ori mai mulți clienți, menținând antrenamentele accesibile, personalizate și de calitate.

Pharmajea (Italia) – Dezvoltă dermato-cosmetice ce reactivează pigmentarea părului folosind tehnologii bioactive brevetate ce vizează celulele stem.

Selftalk (Moldova) – Platformă de dezvoltare personală bazată pe auto-reflecție și auto-terapie, susținută de AI, care îmbunătățește performanța echipelor și reducerea stresului organizațional.

Vault by Syndical (România) – Centralizează toate datele medicale într-un singur loc sigur și oferă un asistent digital care interpretează analizele și te avertizează despre riscuri de sănătate.

ViaCommuna (Elveția) – Asistent digital pentru recuperarea post-AVC, cu protocoale personalizate, monitorizare a progresului și sprijin pentru familie.

Pre-prototip (Pre-MVP)

Asvel (Estonia) – Dezvoltă un endoscop inteligent, bazat pe AI, cu braț robotic flexibil, care crește precizia și siguranța intervențiilor minim invazive.

BariMetriq (Moldova) – Platformă de inteligență clinică bazată pe AI pentru monitorizarea personalizată a pacienților bariatrici și cu tratament GLP-1.

Cortiscope AI (România) – Soluție AI pentru segmentare 3D tumorală pe hardware standard, accelerând cercetarea imagistică și reducând riscurile studiilor clinice.

Diawiser (Lituania) – Detectează anomaliile glicemice prin analiză vocală non-invazivă, permițând screening rapid și accesibil.

Lumnora (Italia) – Citometru în flux bazat pe AI pentru caracterizarea rapidă și precisă a veziculelor extracelulare, pentru medicină de precizie și cercetare avansată.

GlucoseDAO (România) – Sistem open-source pentru predicția glicemiei și optimizarea sănătății, dezvoltat în paradigma DeSci.

Medmentor (România) – Platformă AI pentru pregătirea admiterii la facultatea de medicină, cu teste adaptive și tutori AI.

Misslaboratory (Lituania) – Biosenzori electrochimici pentru măsurarea rapidă și precisă a hormonilor din volume mici de sânge, în timp real.

NanoZoom (Italia) – Detectează timpuriu cancerul agresiv EGFR+ folosind imagistică ecografică avansată, îmbunătățită cu nanoparticule injectabile.

Sophia Nova (Italia) – Dezvoltă imagistică multimodală AI pentru evaluarea neinvazivă a țesuturilor în oncologie și medicină regenerativă.

SkyEu (Italia) – Dezvoltă drone eVTOL care livrează ajutor medical în 5 minute pe o rază de 15 km, crescând rata de supraviețuire de la 8% la 70%.

Rapibacgel (Austria) – Reinventează mediile de cultură bacteriană cu tehnologie hidrogel — gata de utilizare în mai puțin de 10 minute, fără încălzire sau pregătire.

Zero-Path (România) – Transformă monitorizarea protocoalelor din spitale în prevenție proactivă a infecțiilor prin analiză de risc bazată pe AI.

Vitalos (România) – Analizează biomarkeri sanguini prin AI pentru recomandări personalizate de nutriție, performanță și prevenție.

TheraLinked (România) – Platformă CRM pentru psihologi ce automatizează și optimizează fluxurile terapeutice, cu interfețe dedicate specialiștilor și pacienților.

Transfit (România) – Simplifică accesul la servicii medicale conectând pacienții și profesioniștii prin programări digitale, management al datelor și instrumente de comunicare.

Startup-urile din Ucraina

VRmedAcademy – Îmbunătățește abilitățile medicilor prin instruire medicală virtuală, imersivă, sigură și interactivă.

BBPROSTHETIC – Dezvoltă proteze osoase biocompatibile din biomateriale naturale — hipoalergenice, durabile și regenerative.

Easy Move– Dispozitiv portabil non-contact pentru ameliorarea durerii, întărirea musculaturii spatelui și încetinirea osteocondrozei, fără medicație.

Koba – Aplicație holistică de recuperare pentru veterani și civili ucraineni, cu terapie fizică, mentală, antrenament cognitiv și suport AI 24/7.

AQUIOR – Dezvoltă produse sterile din hidrogel cu alginat pentru tratamentul rănilor și al arsurilor, accelerând vindecarea în siguranță.

MShield – Dezvoltă medicamente inovatoare ce previn metastazarea cancerului prin blocarea mecanismului central al răspândirii.

Recovery Work Capacity (RWC) – Platformă AI ce combină diagnostic, recuperare personalizată și orientare profesională pentru restabilirea capacității de muncă după traumatisme sau accidentare.

ReSkill Defence Forces – Recalifică veteranii ucraineni ca instructori de prim ajutor și siguranță pentru populația civilă.

Shlyah System – Proiectează dispozitive brevetate, ușoare și testate pe teren pentru acordarea de prim ajutor.

Shannonmechanics – Produce echipamente medicale de salvare, inclusiv tărgi rulabile și atele de imobilizare, pentru intervenții rapide în zone de risc.

TOUCH VISION – Sistem certificat de panouri LED tactile pentru diagnosticarea și reabilitarea abilităților vizual-spațiale, aplicabile în sănătate, sport și educație.

VR Revive – Simulator VR pentru instruirea elevilor în prim ajutor, ce monitorizează progresul competențelor.

OrthoThread – Implant de genunchi din titan printat 3D, cu design filetat pentru stabilitate și durabilitate superioară.

Restoration of the working capacity of victims – Program complex de recuperare fizică și psihologică, cu sprijin pentru reorientare profesională și reintegrare socială.

Titanmedua – Produce implanturi de șold din titan printate 3D, oferind o alternativă personalizată, accesibilă și de înaltă calitate.

Partenerii programului Rubik Garage sunt Imago-Mol Cluster, Innovate-EU, Clusters4Health și Orange.