Liceenii și studenții români se pot înscrie într-un program de inteligență artificială și securitate cibernetică

Se lansează o nouă ediție de UNBreakable România, un program de securitate cibernetică pentru tinerii români, prin care aceștia vor avea acces la exerciții clasice de cybersecurity, dar și la o serie de laboratoare practice în care inteligența artificială devine parte din strategie și soluții de apărare, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

Programul UNBreakable lansează un nou format de pregătire dedicat cybersecurity în era AI, spun organizatorii. Peste 2.000 de tineri sunt așteptați să se înscrie.

Aproape 60% dintre companii se confruntă cu nevoi critice sau semnificative de abilități practice în securitate cibernetică, arată studiul internațional CyberSecurity Workforce 2025, realizat de ISC2. În același timp, inteligența artificială schimbă regulile jocului în securitatea cibernetică, nu prin înlocuirea oamenilor, ci prin amplificarea competențelor și a modului în care aceștia își desfășoară activitatea.

A noua ediție a programului pregătește tinerii pentru realitatea mediului de business prin exerciții aplicate de securitate cibernetică și competiții pe echipe. La rândul lor, companiile au acces direct la talente evaluate practic, în contexte apropiate de cele din mediul de lucru real, și pot recruta mai rapid și mai sigur, pe baza performanței demonstrate, reducând semnificativ timpul și costurile asociate recrutării clasice.

Anul acesta, sunt introduse pentru prima oară provocări în care inteligența artificială este integrată în strategii și soluții.

„Vom implica liceenii și studenții din țară în scenarii cât mai apropiate de un mediu de lucru real, prin exerciții practice și competiții exclusiv pe echipe, care încurajează colaborarea, comunicarea și complementaritatea cunoștințelor. În plus, ținând cont de modul în care atacatorii integrează tot mai des inteligența artificială în dezvoltarea atacurilor cibernetice, am decis să facem un pas înainte și să testăm, într-un cadru structurat, utilizarea AI ca parte din procesul de analiză și rezolvare a exercițiilor”, a declarat Andrei Avădănei, CEO Bit Sentinel.

UNbreakable România debutează în 2026 cu etapa de pregătire, care constă în activități online, cum ar fi webinarii cu mentori, resurse teoretice și practice oferite de CyberEDU, și evenimente locale, prin care tinerii se vor familiariza cu formatul competiției.

Această etapă se va desfășura între 10 februarie și 5 martie, urmată de competiția pe echipe, organizată online între 6 și 8 martie. Echipele, de maximum trei membri, vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a rezolva provocări din diverse domenii ale securității cibernetice, iar cele mai bune 16 echipe se vor califica în finală.

Pe lângă finală, 20 de participante vor face parte dintr-un bootcamp numit Girls in Cyber, dedicat fetelor cu vârste între 16 și 25 de ani.Inițiativa urmărește să inspire mai multe tinere să exploreze domeniul securității cibernetice, oferindu-le acces la mentorat, ghidare profesională și un cadru în care pot construi conexiuni reale cu alte fete pasionate de acest domeniu.

Finalele UNbreakable România și Girls in Cyber Bootcamp vor avea loc în format fizic, în perioada 27-29 martie. Detalii despre calendarul complet al activităților, formularul de înscriere și premii sunt disponibile pe site-ul oficial.

UNbreakable România este un program național, realizat de Bit Sentinel și Orange, organizat pentru liceenii și studenții din țară care se pregătesc pentru o carieră în securitate cibernetică sau care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele din domeniu.

Ediția pilot a avut loc în 2020 și de atunci, UNbreakable a luat forma unui program anual, la care au participat peste 6.500 de tineri, în total, din peste 20 de universități și 150 de licee din România.