Ioana Bauer, președinta eLiberare, premiată la Davos pentru contribuția la combaterea traficului de persoane și a exploatării sexuale

Ioana Bauer, președinta organizației eLiberare, a fost premiată de Fundația Schwab pentru contribuția sa la dezvoltarea și scalarea unor modele sistemice de prevenire și combatere a traficului de persoane și a exploatării sexuale, se arată într-un comunicat de presă transmis StartupCafe.ro.

Modelele promovate de Bauer pun accent pe protecția copiilor, prevenția comunitară și integrarea supraviețuitorilor în politicile publice.

Distincția îi va fi acordată în cadrul ediției din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos.

„Faptul că, anul acesta, agenda globală de la Davos aduce în prim-plan prevenirea și combaterea traficului de persoane este o recunoaștere profundă a unui adevăr simplu: nu putem vorbi despre progres real atâta timp cât viețile unor oameni sunt sacrificate pentru profitul altora. Este un semnal că demnitatea umană contează cel puțin la fel de mult ca orice progres tehnologic sau economic. Cealaltă dimensiune importantă este faptul că recunoașterea aceasta dovedește și că regiunea Europei Centrale și de Est nu este doar un spațiu care importă soluții, ci un loc din care se nasc inovații, curaj și modele de intervenție capabile să schimbe vieți și să inspire răspunsuri globale, iar în contextul actual consider că este mai important ca oricând să inspire răspunsuri globale, iar în contextul actual consider că este mai important ca oricând să nu uităm asta”, a declarat Ioana Bauer, câștigătoare în 2026 a Schwab Foundation Award for Social Entrepreneurship și președinta eLiberare.



eLiberare este o organizație neguvernamentală, fondată în 2013 și dedicată construirii unei mișcări sociale împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale.



Un exemplu al abordării eLiberare este modelul KOMPASS - dezvoltat în contextul crizei refugiaților ucraineni, într-un moment în care riscurile de trafic de persoane și exploatare au crescut semnificativ.

Kompass a permis identificarea timpurie a vulnerabilităților și a fost recunoscut ulterior ca bună practică internațională, fiind adaptat și utilizat în mai multe state europene și în țări din Africa. Printre acestea, Grecia, Republica Moldova, Uganda și Ucraina.

Modelul presupune patru pași: informare și conectare prin Telegram; dotarea cu un kit de supraviețuire - rucsac dotat cu cele necesare; plan individual de siguranță - plănuirea șederii în România; asistență pentru ajungerea la destinație - cu puncte de verificare pe parcursul călătoriei, în diferite locații, și intervenție în cazul ratării unui „checkpoint”.

Potrivit unui raport, în perioada 2022-2025 a fost creată o rețea de 47 de organizații din 25 de țări, care au făcut training cu aproape 2.300 de profesioniști în domeniu și au instruit circa 20.000 de persoane să recunoască semnele traficului. De asemenea, au fost întocmite mai mult de 4.800 de planuri individuale de siguranță.

La nivel național, eLiberare a devenit partener al autorităților, contribuind la implementarea Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane, la co-crearea Mecanismului Național de Referire pentru victime și la activitatea Comitetului Strategic Interministerial pentru combaterea traficului de persoane.

Organizația reprezintă societatea civilă în Consiliul Economic și Social și este implicată în consultări legislative privind protecția copiilor, inclusiv în mediul digital.

Fundația Schwab este o organizație internațională fondată de Klaus și Hilde Schwab, în urmă cu peste 27 de ani, în parteneriat cu World Economic Forum. Ea sprijină și conectează o comunitate globală de peste 500 de antreprenori și inovatori sociali din peste 190 de țări, ale căror inițiative au contribuit la îmbunătățirea vieții a peste 950 de milioane de oameni. Premiile Schwab Foundation recunosc lideri care dezvoltă soluții inovatoare, scalabile și sistemice, demonstrând rolul esențial al inovației sociale în construirea unor economii și societăți incluzive și reziliente.



Traficul de persoane continuă să reprezinte a problemă majoră în România, cu forme de exploatare tot mai diverse și metode de recrutare tot mai sofisticate. Datele oficiale din 2024 și prima jumătate a anului 2025, arată o creștere cu 35% față de anul 2023. Au fost înregistrate peste 600 de victime, din care aproape 500 sunt femei. Cifrele arată o expunere mult mai mare a femeilor la risc, în special a celor minore, preponderent în domeniul exploatării sexuale și pornografiei infantile. Circa 55% din victime sunt minore, subliniind vulnerabilitatea continuă a copiilor.

Victimele provin din aproape toate județele țării, cu cele mai ridicate cifre în București (47), Bacău (35), Sibiu (34), Dolj (33) și Brașov (30). Formele de exploatare predominante au fost: exploatarea sexuală - 308 victime, pornografie infantilă - 150 victime, muncă forțată - 96 victime. Alte forme includ căsătorie forțată, obligarea la cerșetorie, servitute și tentative de exploatare.

