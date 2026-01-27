Investitorii români s-au „înghesuit” cu banii la această firmă de marketing, înainte de listarea pe bursa bucureșteană

Firma românească de comunicare marketing Graffiti Plus (GRF+), anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, suprasubscrierea acțiunilor sale nou emise, după primele 3 zile ale rundei de plasament privat.

GRF+ închide anticipat runda de finanțare la finalul zile de 27 ianuarie, după ce și-a depășit semnificativ toți indicatorii solicitați de către BVB pentru listarea la bursă: free-float de 10%, respectiv numărul de investitori, care să poată asigura lichiditatea acțiunilor, odată ce compania va ajunge în rol de emitent listat pe piața AeRO.

„Ne bucurăm să fim prima companie din România care derulează un plasament privat în 2026 și îl încheie cu succes. Este o performanță cu atât mai mult cu cât GRAFFITI PLUS aduce în premieră, în atenția pieței de capital, industria de comunicare și marketing. Ne bucurăm că investitorii au înțeles rapid viziunea noastră de creștere și direcția strategică în care mergem: construirea unor diferențiatori reali de business prin integrarea tehnologiei AI în procesele interne și în dezvoltarea de produse și servicii noi, precum și prin scalarea celor trei verticale - pharma & healthcare, sports & sponsorship și data-driven influencer marketing. Credem cu tărie că punctele forte ale acestei industrii în următorii 3-5 ani vor fi ancorate în capacitatea jucătorilor de a integra tehnologia sistemic si strategic, potențând astfel capacitatea de consultanță a capitalului uman bazată pe date", menționează Bogdan Tomoiagă, președintele Consiliului de Administrație al companiei.

Subscrierile pentru acțiunile GRAFFITI PLUS nou emise au ajuns la 50% în primele 48 de ore, iar în cea de a treia zi de plasament au ajuns la peste 110%. Consiliul de Administrație al GRF+ a decis, marți, suplimentarea volumului de acțiuni, pentru a putea onora toate subscrierile înregistrate în această rundă de early investment și închiderea anticipată a ofertei.

„Suntem bucuroși să deschidem anul cu un prim succes pe piață, prin închiderea anticipată a plasamentului privat al GRAFFITI PLUS, un pas important în parcursul companiei către listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Interesul investitorilor pentru această rundă confirmă atractivitatea unui business cu istoric solid, creștere constantă și un model bine poziționat pentru următoarea etapă de dezvoltare. Totodată, GRF+ este cea de a doua companie din România care închide o rundă de finanțare derulată cu suport PNRR”, spune Virgil Zahan, Director General Goldring S.A.

Valoarea minimă a ticketului de participare a fost de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele 3 zile au beneficiat de un discount special. Agenția de marketing și-a propus să atragă aproximativ 500 de mii de euro de la investitorii interesați să dețină pachete minoritare de acțiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piața AeRO a Bursei de Valori București, estimată pentru primul semestru 2026.

Cu câteva săptămâni în urmă, Graffiti Plus a semnat contractul de finanțare prin PNRR, Apelul - Listarea la bursă a întreprinderilor, Pilonul III. Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, devenind, astfel, una dintre puținele companii care folosesc această oportunitate.

Cu o istorie continuă de peste 25 de ani, GRF+ spune că este prima firmă din sectorul său de business care vine la Bursa de Valori București pentru a-și susține dezvoltarea.

Agenția mai afirmă că „si-a îmbunătățit continuu performanțele financiare în ultimii 10 ani, obținând constant profit net, iar în ultimii 5 ani și-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 milioane de euro în 2020, la 12 milioane de euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne)”.

Cu o cotă de piață de aproximativ 10% și o prezență constantă în top 3 agenții din România după cifra de afaceri și profit, firma și-a construit și un ecosistem de agenții afiliate: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship).

GRF+ are un portofoliu de clienți care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery precum și alte branduri importante.

Afiliat exclusiv pentru România al rețelei globale Ketchum din 2012, GRF+ este agenția de consultanță pentru branduri și businessuri relevante în societate ce își propune să dezvolte un produs de comunicare integrat, cu o echipă multidisciplinară, axată pe crearea de conținut relevant.

Cu peste 70 de consultanți în echipă, GRF+ a primit zeci de distincții la competițiile de profil internaționale și a fost numită de patru ori Agenția Anului la Gala Romanian PR Award.

Portofoliul agenției include servicii de relații publice, strategie și servicii de creație, CSR și sustenabilitate, comunicare de criză, influencer marketing, evenimente, sports marketing.