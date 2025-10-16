„Inteligența artificială nu elimină contabilii, dar le schimbă complet rolul”. CECCAR a făcut un parteneriat cu o firmă IT

„Inteligența artificială nu elimină contabilii, dar le schimbă complet rolul”, consideră o companie românească de soluții IT pentru afaceri, care tocmai a anunțat un parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Firma NextUp a făcut un parteneriat cu organizația profesională CECCAR, care reprezintă peste 40.000 de contabili și experți contabili la nivel național, cu scopul declarat de a pregăti specialiștii „pentru a lucra cot la cot cu inteligența artificială, în loc să fie înlocuiți de ea”.

Cu peste 600 de modificări legislative doar în ultimii doi ani, profesia contabilă din România are nevoie de tehnologie, formare și parteneriate strategice pentru a face față volumului de schimbări și cerințelor de conformitate.

NextUp și CECCAR își propun să sprijine contabilii în procesul de transformare digitală, prin:

acces la soluții ERP integrate,

adaptate cerințelor legislative,

traininguri și webinarii dedicate digitalizării,

dezvoltarea unor instrumente inteligente pentru eficiență, acuratețe și conformitate,

promovarea conceptului Smart Accounting, bazat pe sinergia om-tehnologie.

„Contabilul nu va mai scrie date, ci le va interpreta și transforma în informații valoroase pentru decizie. Rolul său se mută spre analiză financiară, consultant fiscal și strategic, partener de decizie pentru management și advisory pentru investiții și dezvoltare. Vorbim despre o profesie care devine un partener de încredere al antreprenorului, oferind interpretări, nu tabele. În viitorul apropiat, tot mai mulți contabili din România vor lucra project-based sau ca CFO externalizați, oferind consultanță strategică și planificare financiară, nu doar servicii contabile clasice”, a declarat Roxana Epure (foto), CEO NextUp, dezvoltator de soluții ERP pentru IMM-uri.

În România, profesia trece printr-o schimbare majoră: de la percepția de „operator de date”, spre rolul consultativ și analitic, consideră firma IT.

„Încă în mediul de business local contabilul este perceput ca un simplu operator, din cauza unei legislații mereu schimbătoare și a lipsei de automatizări, în condițiile în care multe companii nu utilizează încă ERP-uri integrate. Dar, odată cu implementarea e-Factura, SPV ANAF, SAF-T și adoptarea soluțiilor ERP moderne, precum NextUp, profesia se mută treptat și în România spre rolul consultativ.

Contabilul modern este un arhitect al deciziilor financiare, care nu va fi înlocuit de tehnologie.

AI-ul nu fură meserii, ci taskuri repetitive. Contabilul care se adaptează, înțelege datele și folosește tehnologia va fi mai valoros ca oricând. Digitalizarea nu mai este o opțiune, ci o condiție esențială pentru competitivitate și conformitate. Împreună cu CECCAR, construim o profesie modernă, digitalizată și respectată, capabilă să răspundă noilor realități economice”, a mai spus Roxana Epure, CEO NextUp.

Lucruri pe care deja le face AI, potrivit firmei NextUp:

Preluare automată a facturilor și documentelor (OCR, RPA, API-uri)

Reconciliere automată bancară și contabilă

Verificare conformitate legislativă (reguli, cote, termene)

Clasificare tranzacții și raportare automată (SAF-T, e-Factura)

Predicții și analize financiare (cash flow, scenarii, bugete)

Alerte proactive pentru erori, riscuri, termene-limită

Ce rămâne esențial și profund uman: abilități ale contabilului pe care inteligența artificială nu le poate înlocui

Înțelegerea contextului de business și a intențiilor antreprenorului

Consiliere strategică: cum optimizezi fiscal, cum reduci riscuri

Comunicarea și interpretarea datelor către oameni non-tehnici

Judecata profesională și etica deciziei (nu doar algoritmică)

Navigarea schimbărilor legislative și adaptarea regulilor la realitate

Relația de încredere cu clientul – AI nu oferă empatie și responsabilitate

„AI-ul este excelent la viteză, volum și acuratețe, dar nu are context, empatie sau judecată strategică. AI-ul oferă date, însă omul oferă sens. Chiar și în era AI, decizia strategică, interpretarea și relația cu antreprenorul rămân esențiale și profund umane. Contabilul viitorului este, mai mult ca oricând, un consultant strategic, analist și partener de business”, explică Roxana Epure.

NextUp, firmă care oferă soluții software pentru antreprenorii români, a fost cumpărată, în 2025, de către grupul polonez Symfonia, furnizor de soluții pentru întreprinderile mici și mijlocii.