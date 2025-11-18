Manager Deloitte: Dezvoltatorii IT au „evoluat” în lideri de echipă, mentori și strategi

„Dezvoltatorii și arhitecții tehnici sunt acum lideri de echipă, sunt mentori, ei creează strategii și își promovează echipele și chiar atrag afaceri”, a spus o manageră Deloitte, prezentă la Empower Tech, eveniment la care a participat și StartupCafe.ro.

Irina Manolache a subliniat importanța faptului că un număr „semnificativ” de lideri și consultanți tehnici din industrie sunt femei.

„Centrul nostru promovează diversitatea și egalitatea de gen, atingând pur și simplu paritatea între femei și bărbați. De exemplu, femeile reprezintă până la 60% din membrii echipei mele”

Irina este consultantă SAP de 12 ani în cadrul Deloitte Technology Delivery Center. Ea a spus că rolul său, și al dezvoltatorilor în general, a evoluat de-a lungul timpului, odată cu schimbările în tehnologie:

„În ultimele decenii, industria dezvoltării de software a cunoscut schimbări majore, precum extinderea rețelei 5G, Internet of Things, cloud computing, realitatea virtuală. Acum avem securitate cibernetică avansată și tehnologie hardware foarte puternică și, desigur, inteligență artificială. În mod natural, acest lucru a dus la o metamorfoză a rolului dezvoltatorului. De la scrierea și gestionarea codului, aceștia au început să devină o parte integrantă a procesului strategic și inovator. De la dezvoltarea aplicațiilor și soluțiilor digitale, au început să ofere servicii de consultanță, și mai mult, au devenit parteneri de afaceri, ajutând clienții noștri să genereze valoare și optimizarea costurilor” – Irina Manolache.

Ea se consideră atât dezvoltatoare, cât și consultantă „și chiar mai mult de atât”. Aria sa de muncă, anume lucratul cu SAP, are și o parte tangibilă pe lângă scrierea de cod și configurarea de platforme, care determină funcționarea roboților și a aplicațiilor folosite în logistică, de exemplu.

Sfat pentru dezvoltatori: dezvoltați sisteme antifragile

Irina Manolache a continuat prin a explica antifragilitatea, un concept cu care rezonează în activitatea sa ca și consultant tehnologic: „Entitățile antifragile nu numai că rezistă la șocuri, dar se și îmbunătățesc și prosperă datorită acestor șocuri. Și aceasta este o calitate care cred că este vitală pentru dezvoltatori și pentru soluțiile și sistemele pe care le creează”.

Experta a spus că a lucrat timp de un an de zile, cu echipa ei, la adaptarea sistemelor tehnologice ale unui client auto foarte mare pentru a fi conforme odată cu intrarea în vigoare a Brexit-ului. De asemenea, companiile farmaceutice au reușit să facă față crizei lanțurilor de aprovizionare în perioada COVID-19 cu ajutorul soluțiilor SAP, a explicat Irina.

Precedentele subliniază mandatul principal al consultanților SAP, acela de a construi sisteme care nu doar rezistă, ci prosperă în fața șocurilor: „Dezvoltatorii, consultanții și arhitecții SAP sunt responsabili pentru construirea unor astfel de sisteme rezistente și adaptabile, care pot îndeplini cerințele în schimbare și pot aborda provocări complexe”.

În viziunea managerei Deloitte, cheia este modularitatea și simplitatea arhitecturală. Un „sistem SAP curat, aliniat la nucleu și modular, îi va ajuta pe clienții noștri să navigheze și chiar să beneficieze de aceste evenimente externe neprevăzute, cum ar fi perturbările geopolitice sau cele de sănătate”.