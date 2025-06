Firma românească de soluții pentru afaceri NextUp, cumpărată de un grup polonez

NextUp, firmă care oferă soluții software pentru antreprenorii români, este cumpărată de către grupul polonez Symfonia, furnizor de soluții pentru întreprinderile mici și mijlocii, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

NextUp este o companie în creștere accelerată, cu sediul în București, care furnizează soluții ERP pentru afacerile din România.

„Atât în Polonia, cât și în România, obiectivul nostru este să construim un ecosistem tehnologic cuprinzător și coerent pentru afaceri. Ne propunem să oferim pieței românești soluții software integrate de top, adaptate pentru cât mai multe verticale”, a declarat Piotr Ciski, CEO al Symfonia Group.

NextUp a înregistrat o creștere consistentă a veniturilor de 35% în 2024. Această performanță reflectă dezvoltarea dinamică a companiei, care oferă servicii pentru peste 6000 de clienți din diverse industrii.

Achiziția NextUp permite integrarea competențelor sale cu cele ale Softeh Plus, o altă companie românească cumpărată la începutul anului 2024 de către grup, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Softeh Plus este specializată în sisteme ERP și adresează piața serviciilor medicale și farma, cu focus pe organizațiile mici și mijlocii.

„Alăturarea noastră grupului Symfonia în acest parteneriat reprezintă o oportunitate valoroasă pentru ambele companii. Ne dorim să ne combinăm punctele forte și să creăm soluții mai bune pentru clienții noștri. Împreună, vom continua să explorăm noi oportunități și să contribuim la progresul constant al industriei în care activăm”, spune Roxana Epure, Managing Partner la NextUp.

În urma tranzacției, finalizată la începutul lunii iunie 2025, angajații NextUp se vor alătura grupului Symfonia în ceea ce privește schimbul de experiență și accesul la resurse internaționale, iar conducerea va rămâne locală.

NextUp este cea mai recentă companie care se alătură grupului Symfonia. În mai 2025, grupul a anunțat și achiziția inEwi, o companie poloneză specializată în soluții de pontaj. Anterior, portofoliul de produse al Symfonia a fost extins cu instrumentele de la Nefeni (Polonia), Symfonia Softeh Plus (România), HRTec (Polonia), inEwi (Polonia) și moreBIT (Polonia) – subliniind concentrarea grupului pe combinarea soluțiilor ERP orizontale și verticale.

Grupul Symfonia ajunge acum la un total de aproximativ 700 de angajați care dezvoltă un portofoliu ce susține parcursul digital al IMM-urilor din cele mai mari economii din Europa Centrală și de Est, spune compania.

Poziția Symfonia este evidențiată și de recunoașterea din partea Fundației Digital Poland și Baker McKenzie. Compania se numără printre cele 100 de mărci tehnologice de top din piețele Europei Centrale și de Est.