Șeful ANAF: „Nu este ușor să faci o colectare corectă” / „Să nu-i credeți pe cei care vă spun o poveste în care sunt victime, dar ei nu se prezintă în fața organului de inspecție fiscală sau de executare silită”

Ultimele măsuri fiscale luate „au produs efecte” în zona colectării, a declarat șeful ANAF, Adrian Nica (foto), recent, completând că încasările din 2025 „sunt mai bune decât în perioada de referință a anului trecut”, ținând cont de inflație și de ceilalți indicatori pe care Fiscul îi ia în considerare în analiza sa.

Oficialul a spus, totuși, că „nu este ușor să faci o colectare corectă”. El a vorbit despre nevoie de întărire a capacității instituției în zona de executare silită, în special pentru cazurile considerate „speciale” sau care implică contribuabili de rea-credință.

„Resursa pe care o avem la dispoziție, și mă refer aici în zona de executare silită, cred că ar trebui să o îmbunătățim, cel puțin la cazuri speciale. Trebuie și prin procesul de reorganizare să venim, să întărim structura și poate să dăm și atribuții în plus. Mulți dintre dumneavoastră vă aflați în situația de zi cu zi și aveți probleme la a încasa propriile facturi până la un moment în care credeți că partenerul vă plătește și apoi vă pierdeți speranța și luați un avocat sau pe cineva specializat în zona aceasta”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF) recent.

El a precizat că în privința inspecțiilor fiscale, indicatorii și instrumentele de digitalizare utilizate pentru analiza de risc funcționează deja eficient.

„Ne gândim ca în partea de reorganizare a ANAF să venim cu structura de executare cazuri speciale și să o întărim din punct de vedere a atribuțiilor și a forței pentru a face o colectare mai bună. Mă refer aici pentru contribuabilii de rea-credință. Să nu uităm că în partea de inspecție fiscală deja indicatorii funcționează, partea de digitalizare funcționează pe partea de analiză de risc”, a declarat el.

Printre altele, Nica a mai spus că este nevoie de o abordare diferită în relația cu contribuabilii care prezintă un grad ridicat de risc fiscal.

„Nu putem să credem că un contribuabil care prezinta analiză de risc la control, în partea de executare o să vină să predea banii de bunăvoie. Și atunci, dacă un contribuabil este în analiză de risc la control și constatăm că și în partea de declarat și de plătit taxe are același comportament de risc trebuie să îl tratăm diferit și vă rog să nu-i credeți pe toți cei care vă spun o poveste în care sunt victime dar ei nu vin proactivi și nu se prezintă în fața organului de inspecție fiscală sau de executare silită”, a spus șeful ANAF.

Șeful Fiscului a tras atenția asupra unor situații întâlnite în practică, în cazul anumitor contribuabili.

„Să știți că avem cazuri în care am dat rambursare de TVA cu control ulterior. Acum, după procesul de digitalizare, îi notificăm pe contribuabili să vină pentru corelații între anumite declarații și aceștia decid fie să-și vândă firma, fie să nu se mai prezinte. Trebuie ca ANAF prin structura de executare silită - operațiuni speciale să-i trateze diferit pe acești contribuabili deoarece ei își doresc asta prin comportamentul pe care l-au”, a spus el.