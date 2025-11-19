Windows și suita de aplicații Office / Microsoft 365 primesc noi funcții cu inteligență artificială

Un nou val de funcţii de inteligenţă artificială va aduce agenţi AI pe taskbar, în File Explorer şi suita de aplicații de productivitate vândută de Microsoft, potrivit News.ro.

Gigantul american extinde funcţiile AI la nivelul sistemului de operare, în special pe taskbar, unde agenţii se vor comporta asemenea aplicaţiilor native.

Mai mulţi agenţi de inteligență artificială, specializaţi în diverse sarcini, inclusiv dezvoltaţi de terţi, vor fi accesibili direct de pe taskbar. Aceştia vor funcţiona în fundal, accesând fişierele şi datele necesare conform comenzilor primite.

Aceiaşi agenţi vor afişa progresul sarcinilor şi vor notifica utilizatorul când au informaţii noi sau vor afişa un semn de exclamare când este necesară intervenţia umană.

Agenţii AI de pe taskbar vor fi opţionali, promite compania, care va extinde funcţiile de AI şi din suita de birou Microsoft 365.

Unele dintre funcţiile cu IA pentru Microsoft 365 care necesitau plata unui abonament Microsoft 365 Copilot de 30 de dolari pe lună vor fi disponibile gratuit.

Cu aceeaşi ocazie, este extinsă funcţionalitatea unora dintre soluţiile de AI deja integrate. De exemplu, Agent Mode va fi disponibil tuturor utilizatorilor în aplicaţiile Word, Excel şi PowerPoint, unde îi va ajuta să genereze documente complexe pe baza comenzilor dictate.

La fel ca OpenAI, Microsoft extinde disponibilitatea funcţiilor de AI lansate iniţial sub abonament pentru a creşte numărul de utilizatori. În cazul funcţiilor de inteligenţă artificială pentru aplicaţiile de productivitate, compania spune că va începe să le ofere sub formă de preview până în martie 2026.