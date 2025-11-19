Microsoft lansează un instrument pentru monitorizarea și controlarea agenților de inteligență artificială din companii

Gigantul american Microsoft a prezentat Agent 365, o nouă soluție software dedicată companiilor care folosesc agenţi de inteligenţă artificială, menită să le ofere control, vizibilitate şi securitate sporită asupra acestor sisteme, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Anunţul a fost făcut înainte de conferinţa Microsoft Ignite din San Francisco.

Agent 365 va afişa toți agenții AI care rulează în infrastructura unei companii, inclusiv cei dezvoltați de alte firme. Administratorii vor putea aproba agenţi noi, monitoriza popularitatea lor, evalua câte ore de muncă economisesc angajaţilor şi identifica riscuri de securitate. De asemenea, pot bloca agenţi consideraţi periculoşi sau inutili.

„La fel cum creezi o identitate pentru un angajat nou, vei gestiona identitatea şi accesul agenţilor AI”, a declarat pentru CNBC Judson Althoff, CEO al diviziei comerciale Microsoft.

Instrumentul va integra automat agenţi AI de la Adobe, Cognition, Databricks, Glean, ServiceNow şi Workday, precum şi agenţi construiţi cu Azure AI Foundry şi Copilot Studio. Alte companii vor putea, la rândul lor, să integreze agenţii proprii în platformă.

Unele corporaţii au început deja implementarea. EY, una dintre cele mai mari firme de consultanţă şi audit din lume, a renunţat la catalogul intern de agenţi şi a trecut la Agent 365 pentru un control centralizat.

Creşterea rapidă a agenţilor AI a atras atenţia industriei de securitate cibernetică. Okta a anunţat deja că lucrează la propriile instrumente pentru identificarea şi monitorizarea acestora, anticipând complexitatea unui ecosistem în expansiune.

Companiile înscrise în programul Microsoft Frontier, destinat accesului timpuriu la noile funcţii AI, pot solicita testarea Agent 365. Preţul final al produsului nu a fost încă stabilit.