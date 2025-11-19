Skip to content

Microsoft lansează un instrument pentru monitorizarea și controlarea agenților de inteligență artificială din companii

Microsoft lansează un instrument pentru monitorizarea și controlarea agenților de inteligență artificială din companii
Sursă: Microsoft

Gigantul american Microsoft a prezentat Agent 365, o nouă soluție software dedicată companiilor care folosesc agenţi de inteligenţă artificială, menită să le ofere control, vizibilitate şi securitate sporită asupra acestor sisteme, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Anunţul a fost făcut înainte de conferinţa Microsoft Ignite din San Francisco.

Agent 365 va afişa toți agenții AI care rulează în infrastructura unei companii, inclusiv cei dezvoltați de alte firme. Administratorii vor putea aproba agenţi noi, monitoriza popularitatea lor, evalua câte ore de muncă economisesc angajaţilor şi identifica riscuri de securitate. De asemenea, pot bloca agenţi consideraţi periculoşi sau inutili.

„La fel cum creezi o identitate pentru un angajat nou, vei gestiona identitatea şi accesul agenţilor AI”, a declarat pentru CNBC Judson Althoff, CEO al diviziei comerciale Microsoft.

Instrumentul va integra automat agenţi AI de la Adobe, Cognition, Databricks, Glean, ServiceNow şi Workday, precum şi agenţi construiţi cu Azure AI Foundry şi Copilot Studio. Alte companii vor putea, la rândul lor, să integreze agenţii proprii în platformă.

Unele corporaţii au început deja implementarea. EY, una dintre cele mai mari firme de consultanţă şi audit din lume, a renunţat la catalogul intern de agenţi şi a trecut la Agent 365 pentru un control centralizat.

Creşterea rapidă a agenţilor AI a atras atenţia industriei de securitate cibernetică. Okta a anunţat deja că lucrează la propriile instrumente pentru identificarea şi monitorizarea acestora, anticipând complexitatea unui ecosistem în expansiune.

Companiile înscrise în programul Microsoft Frontier, destinat accesului timpuriu la noile funcţii AI, pot solicita testarea Agent 365. Preţul final al produsului nu a fost încă stabilit.

Smart Tech

Aplicația TikTok

TikTok, noi funcții pentru starea de bine a utilizatorilor: Spațiu pentru Timp și Stare de Bine, transparență în AI

Manager Deloitte: Dezvoltatorii IT au „evoluat” în lideri de echipă, mentori și strategi

Gemini 3- Google

Google a lansat AI-ul Gemini 3: „Cel mai inteligent model al nostru”, „un nou pas mare” către AGI (Inteligență Generală Artificială)

Jeff Bezos

Jeff Bezos a atras finanțare 6,2 miliarde de dolari pentru un startup de inteligență artificială. Cum promite să schimbe lumea noua companie fondată de fostul șef al Amazon

Cum vede o româncă fondatoare de startup oportunitățile femeilor din zona de tehnologie : „Încă vorbim de o nișă, de foarte puține femei care au încrederea că ar putea să reușească în industrie”

Revolut_Booking

Plăți prin Revolut pentru cazarea rezervată pe Booking, printr-un parteneriat al celor doi giganți tech. Perioadă promoțională anunțată