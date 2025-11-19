TikTok, noi funcții pentru starea de bine a utilizatorilor: Spațiu pentru Timp și Stare de Bine, transparență în AI

Aplicația TikTok anunță noi funcții pentru reducerea timpului petrecut de către utilizatori, pentru relaxarea acestora și pentru gestionarea și înțelegerea conținutului generat de inteligență artificială, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Spațiul pentru Timp și Stare de Bine (Time and Well-being) este o nouă secțiune în aplicație, prin care utilizatorii pot accesa sunete de relaxare, un jurnal de gânduri pozitive și exerciții de respirație. De asemenea, spațiul include videoclipuri realizate de creatori care oferă recomandări practice despre cum pot fi folosite cât mai eficient instrumentele TikTok pentru siguranță și well-being.

Sursă: TikTok

În secțiune, utilizatorii pot găsi și patru noi Misiuni pentru Stare de Bine, concepute pentru a-i ajuta pe oameni să își formeze obiceiuri digitale echilibrate pe termen lung, prin îndeplinirea unor activități care încurajează comportamentele conștiente, spune firma.

În același timp, TikTok introduce instrumente de transparență pentru a identifica, gestiona și înțelege conținutul generat de inteligența artificială, cum ar fi:

Un instrument pentru a gestiona acest tip de poze și videoclipuri în feed-urile utilizatorilor;

Un fond educațional în valoare de 2 milioane dolari destinat experților pentru a crea conținut despre utilizarea AI în mod responsabil;

Mai multe tehnologii îmbunătățite de etichetare a conținutului generat de inteligența artificială (AIGC).

TikTok spune că folosește tactici suplimentare pentru a identifica și elimina rețelele de conturi dedicate răspândirii urii și violenței pe TikTok, iar de aceea publică mai multe informații despre modul în care combate aceste forme de comportament și anunță un parteneriat cu Violence Prevention Network, o organizație dedicată prevenirii extremismului violent, precum și aderarea la Global Internet Forum to Counter Terrorism.

Actualizările au fost anunțate în cadrul Forumului European pentru Încredere și Siguranță, organizat la biroul TikTok din Dublin.