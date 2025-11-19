STUDIU: 80% din conturi sunt sparte din cauza parolelor slabe. Cum să-ți faci cea mai puternică parolă

„admin” și „123456” sunt cele mai folosite parole din România, conform unui top realizat în 44 de țări de compania de securitate cibernetică NordPass. Cifrele consecutive pentru realizarea unei parole arată o vulnerabilitate la toate categoriile de vârstă.

Generațiile mai în vârstă tind să-și includă numele în parolă, în timp ce generațiile Z și Y folosesc preponderent cifre.

Secvențele numerice simple și parole simple, cum ar fi „qwerty123” sau „skibidi” ocupă primele 20 de poziții în numeroase țări, inclusiv în România. Comparativ cu anul trecut, a crescut utilizarea caracterelor speciale, dar și acestea au un caracter slab. De exemplu: „P@ssw0rd”, „Admin@123” sau „Abcd@1234”.

Printre cele mai folosite 20 de parole din România se află „password”, „parola”, „alexandru”, „coco13” sau „netflex”. Iată lista mai jos:

1. admin

2. 123456

3. TimeLord12

4. 12345678

5. password

6. 123456789

7. benedeto

8. deep1234

9. qwqwqwqw

10. parola

11. maddy123

12. 12345678910

13. alexandru

14. Manda123

15. 1234567890

16. foxxy69

17. 12345

18. Parola123

19. coco13

20. netflex

Printre cele mai populare parole din lume continuă să fie cuvântul „password”, atât în engleză, cât și în traducerile sale locale, fie ele în slovacă (heslo), finlandeză (salasana), franceză (motdepasse) sau spaniolă (contraseña).

Reprezentanții NordPass spun că 80% din breșele de securitate a datelor sunt cauzate de parole compromise, slabe sau reutilizate.

„În ciuda eforturilor constante de educație în domeniul securității cibernetice și de conștientizare digitală, datele arată doar îmbunătățiri minore în ceea ce privește igiena parolelor. Lumea se îndreaptă către passkey-uri, o noup metodă de identificare fără parolă, bazate pe date biometrice. Până când passkey-ul va fi răspândit pe scară largă, parolele puternice rămân esențiale” a subliniat Karolis Arbaciauskas, director de produs la NordPass.

Cercetările au arătat că „nativii digitali” nu sunt neapărat mai grijulii cu parolele, folosind tot unele slabe. Ei însă preferă cifrele, în timp ce generațiile mai vechi preferă numele. De exemplu, cel mai folosit nume ca parolă pentru Generația X este „Veronica”, pentru Baby Boomers - „Maria”, iar pentru Generația tăcută - „Susana”.

Experții în securitate digitală au și câteva sfaturi pentru parole puternice.

Creați parole sau passphrase-uri puternice și aleatorii. Parolele trebuie să conțină cel puțin 20 de caractere și să includă o combinație aleatorie de cifre, litere și caractere speciale.

Nu reutilizați parolele. Fiecare cont trebuie să aibă o parolă unică deoarece, dacă o parolă este compromisă, infractorii o pot folosi pentru a accesa alte conturi.

Verificați-vă parolele. Evaluați periodic securitatea parolelor. Identificați parolele slabe, vechi sau reutilizate și înlocuiți-le cu unele noi, mai complexe, pentru o experiență online mai sigură.

Folosiți un manager de parole. Acesta vă poate ajuta să generați, să stocați și să gestionați în siguranță toate parolele, oferindu-vă protecție sporită și acces rapid la acestea atunci când aveți nevoie.

Activați autentificarea multifactor (MFA). Aceasta adaugă un nivel suplimentar de securitate. Autentificarea MFA împiedică accesul neautorizat chiar și în cazul în care o parolă este compromisă.














