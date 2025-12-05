X/Twitter, amendată cu 120 milioane EUR pentru încălcarea regulamentului european privind serviciile digitale (DSA)

Comisia Europeană a amendat rețeaua socială X, fosta Twitter, deținută de Elon Musk, cu 120 milioane EUR pentru încălcarea Actului privind Serviciile Digitale (DSA), prin designul „înșelător” al bifei albastre și lipsa de transparență.

Autoritatea a constatat că bifele de verificare a conturilor de pe X sunt înșelătoare pentru utilizatori, având în vedere că oricine poate plăti pentru a obține statutul de „verificat” fără ca firma să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului.

Actul european nu impune verificarea utilizatorilor, dar interzice platformelor online să pretindă în mod fals că utilizatorii au fost verificați, atunci când nu a avut loc o astfel de verificare, spune Comisia.

De asemenea, depozitul de reclame al platformei deținute de Musk nu respectă cerințele de transparență și accesibilitate. X încorporează caracteristici de design și bariere de acces, cum ar fi întârzieri excesive în procesare, care subminează scopul depozitelor de reclame. Depozitul de reclame al lui X lipsește, de asemenea, de informații critice, cum ar fi conținutul și subiectul reclamei, precum și entitatea care o plătește.

În plus, X nu își respectă obligațiile de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei. De exemplu, termenii de utilizare ai rețelei interzic cercetătorilor eligibili să acceseze independent datele publice, inclusiv prin scraping. Mai mult, procesele pentru accesul cercetătorilor la date publice impun bariere „inutile”, spune autoritatea, subminând cercetarea asupra mai multor riscuri sistemice din UE.

Platforma are acum la dispoziție 60 de zile să informeze Comisia despre măsurile specifice pe care intenționează să le ia pentru a pune capăt încălcării articolului referitor la utilizarea înșelătoare a bifatelor albastre și 90 de zile pentru a pune capăt încălcării articolelor referitoare la depozitul de reclame și accesul la date publice pentru cercetători.

Nerespectarea deciziei de neconformitate poate duce la plăți periodice de penalități.

Obligațiile europene DSA au intrat în vigoare în data de 17 februarie 2024, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Actul legislativ privind Serviciile Digitale cuprinde o serie de reguli pentru platformele online, cum ar fi Google, Facebook, Instagram, YouTube și X, care au scopul de a face „mediul online mai sigur, mai echitabil și mai transparent”.