Instagram ia în considerare o aplicație pentru televizor

Meta, compania lui Mark Zuckerberg, ia în calcul dezvoltarea unei aplicații Instagram pentru televizoare, spune şeful platformei Adam Mosseri.

O posibilă viitoare versiune pentru televizoare a Instagram ar putea reprezenta una dintre piesele de puzzle ale focului din ce în ce mai puternic pe video al platformei de socializare, potrivit News.ro.

Noua aplicaţie de iPad se deschide direct în Reels, iar următorul update important al versiunii de smartphone va veni cu aceeaşi schimbare, ambele aspecte făcând parte din noua strategie cu accent pe video.

„Dacă comportamentul şi consumul de pe aceste platforme se mută la televizor, atunci trebuie să trecem şi noi la televizor”, a declarat Adam Mosseri în cadrul conferinţei Bloomberg Screentime.

O aplicaţie pentru TV ar aduce utilizatorilor un nou mediu în care pot consuma conţinut video, exact ceea ce doreşte Meta, pentru a concura mai eficient cu TikTok.

Platforma chineză are de mai mult timp o aplicaţie de TV, iar Instagram, care simte de câţiva ani ameninţarea TikTok, nu poate asista pasiv la această evoluţie. Atât TikTok, cât şi Instagram, au cea mai mare parte a conţinutului video în format vertical, care lasă mari margini negre pe ecranul televizoarelor.

Trecerea la TV nu va schimba însă planurile companiei privind conţinutul. Mosseri spune că nu există planuri privind licenţierea de conţinut sportiv pentru transmisiuni directe, Instagram rămânând o platformă a conţinutului generat de utilizatori.