Înscrieri: Program pentru antreprenorii români tineri care vor să-și extindă afacerea la nivel internațional

Se lansează un program pentru antreprenorii sub 30 de ani, fondatori de companii cu cifră de afaceri între 100.000 și 1 milion EUR, care vor să-și extindă business-ul la nivel internațional, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până la data de 23 februarie 2026.

Competiția MagicMoon are ca scop sprijinirea noii generații de antreprenori români.

Câștigătorul, care va fi anunțat oficial pe data de 2 martie, va intra direct în faza de internaționalizare a proiectului MoonShotX și va participa la una dintre sesiunile de scalare din Austria sau Marea Britanie, în funcție de relevanța pieței pentru compania câștigătoare.

În cadrul acestei sesiuni, va avea ocazia să afle informații esențiale despre țara de destinație (fiscalitate, strategie de țară, sectoare cheie, aspecte juridice, oportunități de investiție, etc) și să-și prezinte afacerea în fața unor potențiali clienți și investitori.

Cine se poate înscrie

Sunt invitați să se înscrie antreprenorii care au sub 30 de ani până la data înscrierii în program și care au o companie înregistrată în România, cu o cifră de afaceri între 100.000 și 1 milion de EUR.

MagicMoon face parte din MoonShotX, proiect realizat de către Raiffeisen Bank în parteneriat cu InnovX, prin care companiile locale cu cifră de afaceri între 5 și 50 milioane de EUR sunt susținute să se extindă internațional în țări ca Austria, Marea Britanie, Statele Unite și Japonia.