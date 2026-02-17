Înscrieri online 2026: Tabără de fiscalitate și contabilitate pentru antreprenori, contabili, consultanți fiscali și alți profesioniști

Antreprenorii, contabilii, consultanții fiscali, managerii și directorii financiari (CFO) din România pot participa, în luna martie 2026, la un eveniment dedicat noilor modificări legislative din domeniul fiscal-contabil, care include seminare și workshopuri tematice.

TaxCamp by Horațiu Hagiu, eveniment ajuns la cea de-a 23-a ediție, are loc în perioada 5 - 8 martie 2026, la Predeal.

Înscrierile se fac online, AICI.

TaxCamp este gândit ca un „bootcamp” profesional, cu module/seminare și workshop-uri practice, materiale utile și acces la resurse, unde participanții pot pune întrebări și primi răspunsuri aplicate.

De asemenea, participanții vor primi acces la platforma și comunitatea TaxCamp, la materiale și, acolo unde va fi posibil, la înregistrările din timpul evenimentului.

Printre altele, ediția din acest an include: acces la lectori și invitați noi din domeniul fiscal-contabil; un workshop de dezvoltare personală, cu teme orientate spre colaborare, stres și reziliență, ținut de Paul Olteanu (Mind Architect); un concert-spectacol dedicat zilei de 8 martie, dar care va avea loc sâmbătă, 7 martie.

„Evenimentul include și componenta de experiență la munte (cazare all-inclusive, coffee break-uri, cină festivă / momente sociale), tocmai pentru a încuraja networkingul și schimbul de bune practici între profesioniști”, spun organizatorii într-un comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Într-un format intensiv, practic și interactiv, tabară este pentru contabili, consultanți fiscali, CFO/finance managers și antreprenori care vor să transforme noutățile din fiscalitate în decizii clare, proceduri și execuție”, mai precizează aceștia.

Evenimentul este organizat de Asociația TAXCAMP.