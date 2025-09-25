Înscrieri 2025: Liceenii și profesorii români pot câștiga premii totale de 28.000 EUR de la Samsung, în competiția de idei Solve for Tomorrow

Samsung România anunță deschiderea înscrierilor pentru competiția națională Solve for Tomorrow, care pune în joc premii în valoare totală de 28.000 EUR pentru liceenii și profesorii români.

Înscrierile la ediția 2025–2026 se fac AICI, în perioada 25 septembrie – 11 noiembrie 2025. Competiția este adresată liceenilor cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Profesorii coordonatori se pot înscrie până pe 23 octombrie 2025 la o tombolă specială.

Ajunsă la a cincea ediție, competiția Solve for Tomorrow oferă tinerilor oportunitatea de a-și transforma ideile în soluții cu impact asupra comunităților.

Solve for Tomorrow este un program educațional strategic global derulat de Samsung în peste 68 de țări, prin care peste 2,9 milioane de elevi au fost sprijiniți în ultimii 15 ani să-și dezvolte gândirea inovatoare, abilitățile STEM și capacitatea de a răspunde unor provocări sociale majore.

În România, Solve for Tomorrow a atras peste 4.300 de liceeni în cadrul celor patru ediții desfășurate pe plan local. Ediția din acest an vine cu un mesaj central adaptat noilor realități: „AI ideile. AI tehnologia. Fă-le să conteze”, subliniind rolul inteligenței artificiale ca instrument pentru transformarea ideilor în soluții și a soluțiilor în progres.

Premiile oferite includ resurse educaționale Samsung – gadget-uri și soluții tehnologice menite să sprijine dezvoltarea tinerilor și accesul lor la inovație.

În plus, în premieră, profesorii coordonatori pasionați de proiecte educaționale care se înscriu până pe 23 octombrie 2025 participă la o tombolă specială, având șansa de a câștiga telefoane Samsung de ultimă generație.

Tot în premieră, premiile totale ajung la aproximativ 28.000 de euro – cea mai mare valoare din istoria programului în România.

Du Hyun Kim, Președinte Samsung Electronics România & Bulgaria:

„Solve for Tomorrow este mai mult decât o competiție, este o platformă prin care oferim tinerilor resursele și curajul de a-și aduce contribuția la rezolvarea unora dintre problemele societății. Suntem mândri să vedem cum, an de an, ideile lor evoluează în inițiative cu sens și relevanță pentru comunitate. Misiunea Samsung este de a construi punți între tehnologie și educație, astfel încât progresul tehnologic să devină un instrument real pentru schimbarea în bine a societății.”

Elevii pot înscrie proiecte individual sau în echipe de până la cinci membri, coordonați de un profesor, în trei categorii tematice: Educație și diversitate prin tehnologie, Protecția mediului prin tehnologie și Schimbare socială prin sport și tehnologie – cea din urmă fiind o temă introdusă în premieră odată cu această ediție, care completează direcțiile consacrate dedicate educației și protecției mediului.

Simona Panait, Director Marketing Samsung Electronics România & Bulgaria:

„Una dintre misiunile Samsung este ca tehnologia, si, mai nou, inclusiv AI, să devină un sprijin real pentru oameni, ajutându-i să fie mai eficienți și mai creativi în activitățile de zi cu zi. Ediția din acest an pune accent pe AI și pe puterea colaborării. Ne dorim ca participanții să descopere cum tehnologia poate fi un catalizator pentru progres, fie că vorbim despre educație, mediu sau sport.”

Cum se desfășoară competiția Samsung

Înscrierile au loc între 25 septembrie și 11 noiembrie 2025. Ulterior, vor fi selectate 25 de echipe finaliste care vor intra într-un program intensiv de workshopuri și mentorat, menite să îi ajute să își dezvolte proiectele. Competiția se va încheia cu o gală finală pe 27 martie 2026, când juriul va desemna câștigătorii.

Pe durata competiției, finaliștii vor avea parte de un parcurs educațional divers, în care vor lua parte la ateliere dedicate tehnicilor de design thinking, antreprenoriatului, tehnicilor de prezentare, utilizării responsabile a inteligenței artificiale, fenomenului deepfake. În premieră, ediția din acest an aduce un workshop special despre sport și reziliență, care completează experiența de învățare.

Google România, printre parteneri

Programul este realizat alături de partenerii educaționali și academici Junior Achievement România, Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, partenerul de tehnologie și AI Google România, partenerii din mediul antreprenorial 5 to go, Startarium & Impact Hub.

Juriul competiției este format din: Ioana Mârzac-Sigarteu, Communication & CC Manager, Samsung Electronics Romania; Loredana Mihăescu, Programs Director, Junior Achievement România; Prof. univ. dr. Claudiu Herțeliu, Decan al Facultății de Cibernetică, ASE București; Sorin Sfetcu, Industry Manager, Google România; Iulia Niculae-Cuciurean, Director de Marketing, Federația Română de Fotbal; Radu Savopol, Co-fondator 5 to go; Vlad Craioveanu, Fondator Startarium & Cofondator Impact Hub Bucharest.

În cadrul galei finale, juriul va desemna trei câștigători (Locul I, II, III) și va acorda alte trei premii speciale pentru: Sport Ambassador, Social Media Ambassador și Cel mai Implicat Profesor.

Un program cu impact global și local

La nivel internațional, Solve for Tomorrow este unul dintre programele educaționale de referință ale Samsung. În ultimii 15 ani, competiția a încurajat milioane de tineri din întreaga lume să abordeze probleme globale precum sustenabilitatea mediului sau schimbările sociale prin sport și tehnologie.

În România, Solve for Tomorrow a evoluat constant, de la primele ediții până la actuala competiție cu premii record și o deschidere mai mare către diversitatea temelor și nevoilor societății.