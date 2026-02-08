Înscrieri la Campionatul Național de Securitate Cibernetică 2026 (ROCSC26), organizat de SRI și alți parteneri

Tinerii care își doresc să își testeze competențele de securitate cibernetică se pot înscrie la Campionatul Național de Securitate Cibernetică 2026 (ROCS26), organizat de Serviciul Român de Informaţii prin intermediul Centrul Național Cyberint, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), cu sprijinul unor firme IT private.

Înscrierile se fac pe site-ul www.cyberedu.ro până pe 20 februarie 2026.

până pe 20 februarie 2026. Informații utile: https://rocsc.ro/

Competiția are o etapă online și una finală, desfășurată fizic, în urma căreia este selectat un lot extins al Team Romania.

Cei mai buni 10 tineri, alături de două rezerve, sunt selecționați să reprezinte România la Campionatul European de Securitate Cibernetică, în urma unui stagiu de pregătire specializat.

Tinerii interesați de dezvoltarea abilităților tehnice de profil se pot pregăti pentru Campionatul Național de Securitate Cibernetică pe platforma educațională online CyberEdu, un spațiu digital de antrenament în care se regăsesc majoritatea exercițiilor propuse în edițiile anterioare ale ROCSC și ECSC, dar și alte exerciții construite pentru competiții de securitate cibernetică internaționale.

În perioada 20 februarie - 22 februarie are loc faza de calificari online pentru Romanian Cyber Security Challenge – RoCSC, un eveniment anual de tip CTF ce urmărește să descopere tinere talente în domeniul securității cibernetice.

La competiție pot participa tineri dornici să își demonstreze abilitățile, ce se pot înscrie online până în ziua concursului. Participanții se vor întrece pe 3 categorii de concurs:

Juniori (pana in 20 ani),

Seniori (21 - 25 de ani),

Open (disponibil indiferent de vârstă).

Participarea este gratuită. Tinerii vor trebui să-și demonstreze abilitățile în domenii precum mobile & web security, crypto, reverse engineering și forensics.

Primii clasați la RoCSC26 vor avea oportunitatea de a reprezenta România la Campionatul European de Securitate Cibernetică - ECSC26.

Calendar eveniment:

RoCSC26 - Faza online de calificari: 20 februarie - 22 februarie

RoCSC26 - Faza finala (on-site, Bucuresti): 4 - 8 mai - o zi Jeopardy si o zi Attack Defence

RoCSC26 - Bootcamp (on-site, Bran): iulie

ECSC 2026 - Finala (on-site, TBC): TBC

Competiția este organizată de Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC și Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice - ANSSI, alături de partenerii Orange Romania, Bit Sentinel și CyberEDU.