Înscrieri 2026: Startup-urile românești din domeniul sănătății pot primi mentorat și acces la investitori, într-un accelerator clujean

Startup-urile românești care dezvoltă soluții inovatoare în sănătate și științele vieții pot beneficia de mentorat și acces la investitori, în cadrul unui accelerator de afaceri clujean, care a anunțat acum o nouă sesiune de înscrieri online.

Înscrierile la LevelUP Health & Life Sciences Accelerator 2026 sunt deschise până la 24 martie, iar startupurile interesate pot aplica prin completarea formularului disponibil pe siteul acceleratorului.

Ajuns la a 3-a ediție, programul de sprijin este deschis pentru startupuri din România și Europa Centrală și de Est care dezvoltă soluții inovatoare în sănătate și științele vieții.

După două ediții în care a construit un program solid de accelerare cu peste 500 de ore de expertiză oferite, 50+ experți naționali și internaționali, 26+ workshopuri și sesiuni teoretice și o rețea de 25+ parteneri, LevelUP continuă să sprijine fondatorii aflați la început de drum să își valideze, dezvolte și scaleze soluțiile.

Acceleratorul oferă un program intensiv de 3 luni, construit în jurul nevoilor reale ale startupurilor early-stage. Echipele selectate vor beneficia de mentorat 1:1, acces la o rețea relevantă de experți din industrie, sesiuni aplicate pe teme esențiale precum validarea soluției, dezvoltare de produs, accesul la finanțare și pitching, precum și oportunități valoroase de conectare cu investitori și parteneri strategici.

Unul dintre avantajele cheie ale programului este fast-track-ul către evaluare pentru finanțare oferit de Fortech Ventures, partener strategic LevelUP, care poate accelera semnificativ parcursul startupurilor pregătite pentru investiții.

Condiții de participare a startup-urilor la programul de accelerare:

sunt în fază early-stage (1–5 ani);

dezvoltă o soluție inovatoare în sănătate sau științele vieții;

activează în România sau Europa Centrală și de Est;

au o companie înființată sau planifică înființarea acesteia până la finalul programului;

pot participa participa fizic la cel puțin 3 întâlniri în Nord-Vestul Romaniei.

LevelUP Health & Life Sciences Accelerator este organizat de INNO, departamentul pentru susținerea antreprenoriatului, inovării și atragerii de investiții al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.