Înscrieri 2026: Bucureștenii pasionați de jocuri video pot participa la o ligă de esports în realitate virtuală

Bucureștenii pasionați de sport și gaming se pot înscrie în prima ligă de esports în realitate virtuală din România, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Înscrierile sunt deschise până pe 24 ianuarie, iar jucătorii interesați o pot face AICI.

Pentru a putea participa în ligă, jucătorii trebuie să dețină unul dintre cele trei Battle Pass-uri disponibile, care reprezintă accesul oficial în ecosistemul competițional.

Liga de Esports VR „EVA Bucharest League” este organizată de EVA VR România și se desfășoară pe două arene de câte 500 de metri pătrați, unde jucătorii se deplasează fizic, fără cabluri sau limitări, în meciuri purtate pe hărțile din realitatea virtuală.

EVA Bucharest League va reuni 12 echipe, fiecare formată din patru jucători. Locația din București face parte din rețeaua internațională EVA, recunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea unui ecosistem organizat de esports în realitatea virtuală.

Meciurile din cadrul ligii se vor desfășura în modul Domination, considerat cel mai competitiv din universul jocului After-H: Battle Arena, titlul-vedetă al Esports Virtual Arenas. After-H: Battle Arena este un shooter tactic plasat în universuri futuriste post-apocaliptice, iar în modul Domination echipele trebuie să captureze și să apere puncte-cheie amplasate strategic pe hartă.

„Lansarea ligii marchează un moment important pentru scena locală de gaming, deschizând accesul către un nou tip de competiție, în care reflexele, coordonarea, comunicarea și strategia de echipă se îmbină cu imersiunea totală oferită de realitatea virtuală. România se alătură astfel mai multor țări din Europa și din întreaga lume, precum Franța, Belgia sau SUA, unde ligile de esports în VR au adunat deja sute de echipe și mii de jucători. Pe măsură ce vom deschide mai multe locații în toată țara, ne propunem să lansăm o ligă care să devină un fenomen urmărit la nivel național și care să contribuie la creșterea și vizibilitatea ecosistemului de gaming local. Și, de ce nu, în câțiva ani ne vom putea mândri cu jucători români de top în această disciplină, așa cum Andrei “Odoamne” Pascu și Mihai “iM” Ivan au scris istorie pentru România în League of Legends și Counter-Strike”, a precizat Andrei Moisa, COO în cadrul EVA VR România.

Primele meciuri sunt programate să înceapă pe 26 ianuarie, urmând ca programul complet al competiției să fie anunțat în perioada următoare.