Jocul Mexican Ninja, dezvoltat de compania românească Amber, va fi lansat și pe consolele Xbox și PlayStation

Compania românească Amber anunță că Mexican Ninja, noul său titlu original dezvoltat de studioul Madbricks din Columbia, în parteneriat cu REDRUM, va fi lansat în 2026 și pe consolele PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S și Xbox One pe lângă PC, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Mexican Ninja este un joc de acțiune 2.5D, de tip beat ’em up cu elemente roguelike, plasat în universul distopic Nuevo Tokyo. În acest oraș dominat de organizația Narkuza, formată din alianța clanurilor Narcos și Yakuza, jucătorii intră în rolul unui ninja mexican care devine parte a unei rebeliuni împotriva celor cinci lideri ai facțiunii.

Extinderea lansării pe console aduce experiența de luptă rapidă și precisă a jocului către un public mai larg, spune compania. Mecanica jocului pune accent pe sincronizare, poziționare și execuție, cu combo-uri dinamice și abilități speciale într-un ritm intens, specific jocurilor arcade moderne.

Sursă: Amber

„Pentru Amber, Mexican Ninja înseamnă mai mult decât un nou titlu - este rezultatul a mulți ani în care am lucrat pe toate segmentele dezvoltării de jocuri, am colaborat cu parteneri globali și ne-am testat capacitățile creative și tehnice. Lansarea pe console și PC în 2026 marchează un moment important pentru noi, pentru că reflectă maturitatea la care a ajuns compania și ambiția noastră de a construi IP-uri originale cu potențial internațional”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO Amber.

Caracteristici principale ale jocului:

Combat 2.5D cu precizie modernă – acțiune rapidă, responsivă, care recompensează reflexele și stăpânirea mecanicilor de joc;

– acțiune rapidă, responsivă, care recompensează reflexele și stăpânirea mecanicilor de joc; Progresie de tip roguelike – sesiuni aleatorii, construcția diferită a personajului și upgrade-uri care oferă varietate fiecărei încercări;

– sesiuni aleatorii, construcția diferită a personajului și upgrade-uri care oferă varietate fiecărei încercări; Abilități speciale și puteri spirituale – stiluri de luptă variate și opțiuni tactice pentru controlul adversarilor;

– stiluri de luptă variate și opțiuni tactice pentru controlul adversarilor; Sistem de skill tree dedicat – progres adaptabil în funcție de stilul fiecărui jucător;

– progres adaptabil în funcție de stilul fiecărui jucător; Univers distinct Nuevo Tokyo – o combinație vizuală și culturală îndrăzneață, în care rebeliunea ia amploare împotriva liderilor Narkuza.

Demo-ul gratuit al jocului este disponibil pe Steam și oferă aproximativ 60 de minute de gameplay și o primă confruntare cu forțele Narkuza.

Mexican Ninja va fi lansat în 2026 pe PC, prin Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S și Xbox One.

Înființat în 2013 în București, Amber este un dezvoltator de jocuri video compus dintr-o rețea de studiouri cu specializări diferite, oferind o paletă largă de soluții de dezvoltare de jocuri video, ce include livrarea de produse complete, co-dezvoltare, conversie de platforme, live operations și servicii de suport.

Studioul românesc a colaborat cu jucători din industrie ca Amazon, King, Big Fish Games, Disney, N3twork, Rovio, Warner Media și That Game Company, printre alții.