30 de artiști și creatori online participă la un turneu caritabil de esports VR la București: donații pentru 6 organizații care ajută persoane vulnerabile și animale fără adăpost

Un eveniment caritabil care combină esports-ul în realitate virtuală cu sprijinul pentru cauze sociale are loc vineri, 6 martie, la arena EVA VR România din București. În cadrul competiției League of Good, publicul poate dona pentru șase organizații care ajută persoane vulnerabile și animale fără adăpost, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Evenimentul începe la ora 17:00 și poate fi urmărit online pe platforma leagueofgood.ro. Fondurile strânse în timpul competiției vor fi direcționate către organizațiile participante.

Turneu de esports VR cu miză caritabilă

League of Good aduce în arenă 30 de artiști și personalități din mediul online, care vor participa la un turneu de esports în realitate virtuală pentru a susține cauze sociale. Competiția se desfășoară la EVA VR România, prima arenă de esports VR din țară.

Jucătorii vor concura pentru un fond de premiere care pornește de la 5.000 de euro, oferit de EVA România, sumă care poate crește pe parcursul evenimentului prin donațiile publicului.

În timpul meciurilor, participanții se deplasează fizic în arenă, se coordonează în echipă și iau decizii în timp real într-un mediu virtual complet imersiv. Arena dispune de două spații de joc de câte 500 de metri pătrați fiecare, unde se desfășoară simultan meciuri între echipe formate din câte cinci jucători.

Șase echipe joacă pentru șase organizații

Turneul reunește șase echipe împărțite în două grupe, fiecare susținând o organizație caritabilă. Fondul total strâns în cadrul competiției va fi distribuit în funcție de clasamentul final al echipelor.

Cu cât performanța unei echipe este mai bună în arenă, cu atât organizația reprezentată primește o parte mai mare din fondul strâns.

Organizațiile susținute în cadrul League of Good sunt:

Asociația Aluziva, care derulează proiecte sociale și campanii de conștientizare dedicate persoanelor vulnerabile;



Asociația The Social Incubator, ce sprijină integrarea socio-profesională a tinerilor proveniți din centre de plasament;



Centrul Aspera, organizație care oferă sprijin persoanelor cu tulburări de neurodezvoltare și familiilor acestora;



Asociația Sache, primul spital veterinar social din România;



Asociația Ramses, care strânge fonduri pentru salvarea și îngrijirea animalelor fără stăpân;



SOS Satele Copiilor România, organizație care sprijină copiii rămași fără îngrijirea părinților.

Influenceri, artiști și streameri în competiție

Printre participanți se numără creatori de conținut, artiști și streameri cunoscuți.

Influencerii Bogdan Techeș, Ionuț Bodonea, Bianca Adam, Andrei Petroff și Adi Câmpurean reprezintă Asociația Aluziva.

Pentru Asociația The Social Incubator concurează Davidenko, Diana Brat, Laur, Petre Ștefan și Preda.

Artiștii Alan, Dilimanjaro, Stres și Phunk B joacă pentru Centrul Aspera.

Streamerii Mavro Jr., Zlăvog, Trisssmery, GoRider și Doctorul susțin Asociația Sache.

Echipa formată din vedete din TikTok – Furmănelu, Ericleanu, Valentin P, Eduard Sebastian și Theo cel real – reprezintă Asociația Ramses.

Pentru SOS Satele Copiilor România joacă Andrei Negoiță, Pascal Junior, Fabian Soare și Miru.

Competiția va fi prezentată de Drăcea și Costi Max, iar transmisiunea live va fi realizată de Imogen și PopTheCaster.

Cum poate contribui publicul

Publicul poate susține cauzele direct prin donații în timpul transmisiunii online. În plus, cei care își rezervă o sesiune la EVA România folosind codul LEAGUEOFGOOD beneficiază de o reducere de 20%, iar alte 20% din valoarea sesiunii sunt direcționate către fondul caritabil al competiției.

De asemenea, primii 50 de susținători cu cele mai mari donații vor primi invitații pentru a participa live la evenimentul din 6 martie.

League of Good este organizat de EVA România și UrbanUp TV.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe leagueofgood.ro.