Un nou sezon de eSuperliga începe în martie: Competiții de fotbal virtual, afiliate Ligii Profesioniste de Fotbal

Competiția oficială de EA SPORTS FC a Superligii de Fotbal a României, eSuperliga, revine cu un sezon nou în martie, într-un nou format, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cele 16 cluburi ale Superligii României vor fi din nou reprezentate de cei mai valoroși jucători de EA FC din țară, pregătiți să concureze pentru trofeu, premii și calificarea la campionatele mondiale și europene.

Noul format eSuperliga 2026

Competiția națională se va desfășura în două faze:

Sezon regulat : 6 etape în format Swiss, cu 8 meciuri pe etapă, care vor stabili clasamentul general;

: 6 etape în format Swiss, cu 8 meciuri pe etapă, care vor stabili clasamentul general; Play-off: Primele 8 echipe acced în fazele eliminatorii – sferturi, semifinale și finală – toate disputate în cadrul unui eveniment de două zile la finalul sezonului.

Calendarul noului sezon:

Etapa 1 - 6 martie 2026 - Palas Mall Iași

Etapa 2 - 7 martie 2026 - Palas Mall Iași

Etapa 3 - 14 martie 2026 - ParkLake Shopping Center București

Etapa 4 - 15 martie 2026 - ParkLake Shopping Center București

Etapa 5 - 4 aprilie 2026 - Sala Polivalentă Craiova

Etapa 6 - 5 aprilie 2026 - Sala Polivalentă Craiova

Finala - 18 & 19 aprilie 2026 - Circul Metropolitan București

Și anul acesta, cei mai buni jucători din eSuperliga vor avea un loc asigurat în cadrul FC Pro World Championship Play-ins și eChampions League Group Stage conectând, astfel, scena esports-ului românesc la competiții internaționale de prestigiu marca EA SPORTS.

Primul sezon al eSuperligii a demonstrat interesul ridicat pentru sporturi virtuale (esports) în România și capacitatea competiției de a crea momente memorabile.

Cele 16 evenimente organizate în 12 orașe au adus fotbalul virtual mai aproape de comunități diverse, atrăgândpeste 30.000 de participanți și generând online 27 de milioane de vizualizări și peste 150.000 de interacțiuni.

Marea finală de la Circul Metropolitan București a reunit peste 2.000 de fani și a oferit 17 meciuri intense pe parcursul a 16 ore.

Răzvan Puiu (Universitatea Craiova) a încheiat pe primul loc, câștigând eSuperliga, eSupercupa, calificarea în eChampions League și FC Pro World Championship. La doar două puncte în spate s-a clasat reprezentantul Rapidului, iar locul al treilea a revenit jucătorului Sepsi OSK.

Competiția oferă jucătorilor români oportunitatea de a concura la cel mai înalt nivel în EA SPORTS FC 26, reprezentând cluburi de tradiție ale Superligii și având șansa de a lua parte la cele mai mari competiții internaționale.