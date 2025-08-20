România participă la turneul mondial de esports în realitate virtuală de la Gamescom

România participă la turneul mondial EVA Invitational, care se desfășoară la Köln, prin echipa Project Underdog, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Turneul va avea loc vineri, 22 august, începând cu ora 13:30 (CEST), la Hall 7.1, în cadrul Gamescom, cel mai mare târg dedicat jocurilor video din Europa.

La EVA Invitational, cele șase echipe participante sunt împărțite în două grupe de câte trei. Din Grupa A fac parte Franța, Spania și Elveția. România este în Grupa B, alături de Germania și Belgia. Fiecare echipă joacă două meciuri, iar câștigătoarele celor două grupe se califică în marea finală EVA Invitational 2025, care va desemna campioana mondială de esports în VR.

Echipa României, formată din Mihai „aNON1M” Brad, Alexandru „ALY86” Leon, Flavian „Șeful” Gall și Alin „SHERiFU” Tatomir, a obținut calificarea după ce a câștigat primul turneu național de esports VR din România, organizat în iulie la arena EVA București.

„Știm că intrăm într-o competiție unde echipele din Franța sau Belgia au ani de experiență în plus față de noi, dar nu venim la Köln doar ca să bifăm participarea. Vrem să câștigăm cel puțin un meci, să luptăm până la ultimul punct și să demonstrăm că România are potențial în esports-ul VR. Evident că ne-ar plăcea să ajungem în finala împotriva Franței și să dăm tot ce avem mai bun. Până la turneu, ne antrenăm intens la EVA București: explorăm și învățăm hărțile, testăm strategii și jucăm meciuri de pregătire cu echipe care au participat la turneul de calificare local.”, a declarat Mihai „aNON1M” Brad, căpitanul echipei Project Underdog.

Toate meciurile competiției pot fi urmărite live, vineri, 22 august, de la ora 14:30, pe canalul de YouTube EVA România.