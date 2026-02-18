Un YouTuber român a lansat un brand de sucuri naturale. Stocul produs inițial, epuizat în 2 zile

YouTuberul român iSilent, care are peste 2 milioane de abonați pe platforma de video, a lansat brandul de sucuri naturale GOO GOO, într-un magazin din București, iar tot stocul produs inițial, de 59.500 de unități la nivel național, s-a epuizat în 48 de ore, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

3.500 de persoane au participat la lansarea brandului de sucuri creat de iSilent într-un magazin din București. În primele 48 de ore de la debut, brandul a epuizat tot stocul produs inițial la nivel național.

Produsul, 100% natural, este disponibil în două variante, mere și afine, respectiv portocale, și este fabricat în România, în județul Vrancea. Investiția inițială în dezvoltarea brandului a fost de 100.000 EUR, finanțare proprie. Modelul de business este bazat pe contract de royalty, produs sub licență, iar brandul GOO GOO este deținut integral de iSilent.

Pentru 2026, obiectivul este comercializarea a 4 milioane de unități.

În spatele construcției brandului se află Nexus Gaming, compania de management a lui iSilent, implicată încă din fazele incipiente ale proiectului, inclusiv ca partener minoritar. Dezvoltarea produsului a durat aproximativ 14 luni, proces care a inclus identificarea producătorului local, definirea poziționării, negocierea distribuției și construcția identității vizuale.

„Creator economy nu mai înseamnă doar conținut, ci infrastructură de business. La Nexus Gaming am fost parteneri încă din faza de construcție și am tratat GOO GOO ca pe un brand FMCG real, nu ca pe un produs de imagine”, declară Alexandru Ion, fondator Nexus Gaming.

iSilent și Alexandru Ion, fondator Nexus Gaming

Ce urmează: înghețată GOO GOO

GOO GOO nu este un proiect singular, ci parte dintr-o platformă mai amplă de dezvoltare de produse sub brand propriu. După validarea rapidă a conceptului în categoria sucurilor naturale, următoarea categorie vizată este înghețata, care va fi lansată tot sub marca GOO GOO.

„GOO GOO este mai mult decât un suc, este un proiect în care am investit un an și jumătate din viața mea. Mi-am dorit să creez un produs real pentru copiii și adolescenții care mă urmăresc, ceva 100% natural, cu o etichetă curată și cu standarde în care cred cu adevărat. Nu am vrut un produs de imagine, ci un brand construit corect, de la zero”, declară iSilent.

Strategia urmărește dezvoltarea unui portofoliu coerent, accesibil publicului larg, dincolo de nișa de gaming. Poziționarea este una mass market, cu adresabilitate extinsă, de la copii și adolescenți, până la părinți, gameri și non-gameri.

Obiectivul pe termen mediu este consolidarea poziției în categoria băuturilor naturale și extinderea controlată în noi segmente FMCG, cu ambiția de a deveni un jucător relevant la nivel național înaintea oricărei extinderi internaționale.

GOO GOO este listat la nivel național în toate magazinele Kaufland România, într-un parteneriat construit pe un istoric solid de proiecte comune în zona de gaming. Printre acestea se numără turneul de Counter-Strike „Kaufland Upgrade”, activările „Grand Job Experience” și „Jobidon”, precum și susținerea constantă, de-a lungul anilor, a celui mai mare eveniment din România dedicat pasionaților de jocuri video, Bucharest Gaming Week.

„Lansarea GOO GOO arată că un brand poate crește rapid atunci când la bază există un produs bun și un parteneriat solid. Ne bucurăm că vorbim despre un produs natural, fabricat în România, realizat împreună cu un furnizor local. Pentru noi, susținerea producătorilor români și aducerea la raft a unor produse locale, de calitate, rămân o direcție constantă. Iar rezultatele din primele zile confirmă că atunci când digitalul și retailul fizic funcționează împreună, impactul se vede imediat în piață”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare & Corporate Affairs, Kaufland România.

Prin această lansare, se conturează o tendință clară: comunitățile digitale pot deveni motor real de distribuție și accelerare în retailul tradițional, iar brandurile construite în jurul creatorilor pot depăși rapid statutul de produse de nișă.