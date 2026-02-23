Începe prima competiție de esports în realitate virtuală din România la București. Unde se pot vedea meciurile

Începe primul sezon al ligii de esports în realitate virtuală, EVA Bucharest League, ce are loc la arena din București, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Liga de Esports VR „EVA Bucharest League” reunește 16 echipe care concurează într-o structură competițională organizată pe patru divizii a câte patru echipe. Meciurile se joacă în fiecare luni, în sistem round-robin, fiecare echipă întâlnind toate celelalte echipe din divizia sa. După fiecare rundă, prima echipă din fiecare divizie promovează, iar ultima din fiecare divizie retrogradează.

Înainte de debutul oficial al sezonului, echipele au trecut printr-un turneu de seeding, care a stabilit distribuția acestora în cele patru divizii ale competiției.

Echipele participante în ligă sunt POG, 8BIT, Ghost, Asgard, ADAM, OneShot, Aia4, MCM, Academia de Fortnite, MiG, Tactical Telemea, Ceaunarii, Run to Sip și Pizza Hotline.

Luni, 23 februarie, intră în joc echipele din divizia 1 - Project Underdog, 8 Bit, Ghost și Adam. Meciurile încep de la ora 20:30. Susținătorii echipelor sunt așteptați la EVA România sau pot urmări meciurile pe canalul de YouTube.

Meciurile din ligă se desfășoară în modul de joc Domination din After-H: Battle Arena, shooterul tactic dezvoltat special pentru competiții VR în cadrul ecosistemului EVA. În acest mod de joc, jucătorii se deplasează fizic în arenă, capturează și apără puncte cheie și își ajustează strategiile în timp real. Arena EVA din București găzduiește două spații de joc de câte 500 de metri pătrați fiecare, unde mișcarea din viața reală este transpusă 1 la 1 în mediul virtual, fără cabluri sau limitări.

Marea noutate a competiției EVA este integrarea completă a ligii din București într-un sistem competițional internațional. Datele de joc sunt sincronizate cu toate celelalte locații EVA din lume, iar diviziile se joacă în aceleași zile în întreaga rețea, într-un sistem unificat care conectează competițiile locale la nivel regional și internațional. România face parte din noua zonă competitivă europeană, alături de Franța, Germania, Belgia, Spania și Elveția, unde barierele naționale sunt eliminate pentru competițiile oficiale din 2026.

Calendarul EVA 2026 – 3 niveluri competiționale

Ligile locale sunt organizate în patru regiuni europene, ce se desfășoară în 16 locații. Sezonul este împărțit în două split-uri (ianuarie–aprilie și mai–septembrie), iar la finalul fiecăruia, cele mai bune echipe din fiecare ligă locală se califică în turneele regionale, unde concurează cu echipe din alte orașe. În toate ligile locale concurează peste 500 de echipe.

În paralel se desfășoară EVA Versus, competiție care introduce un sistem de ranking global între locații. După fiecare etapă de ligă locală, echipele câștigătoare din fiecare divizie dispută meciuri inter-site (IS) împotriva câștigătoarelor din alte orașe. Competiția are un fond anual de premiere de 30.000 EUR.

Următorul nivel este Challenger League, o competiție sezonieră care permite echipelor să evolueze într-un sistem bazat pe performanță, cu impact direct asupra viitorului lor competitiv. Primele patru echipe avansează în playoff și împart suma de 25.000 EUR.

Cel mai înalt nivel competițional este EVA Pro League în care se înfruntă cele mai bune 8 echipe din Europa. Competiția se desfășurată între aprilie și octombrie 2026 și are premii de 50.000 EUR.

În paralel, EVA Summit reunește întregul ecosistem competițional EVA, aducând la un loc echipe din ligile locale, Challenger League și Pro League. Fondul de premiere este de 30.000 EUR.