Directorul unei platforme anti-trișori în jocuri video: „Există sute de mii de dezvoltatori care câștigă mult mai mulți bani decât angajații tăi pentru a rezolva acest puzzle”

Dezvoltatorii de jocuri video multiplayer se confruntă cu din ce în ce mai mulți jucători trișori care accesează programe ilegale pentru a beneficia de avantaje incorecte, iar inteligența artificială ar putea beneficia atât companiile care încearcă să reducă trișorii, cât și actorii rău intenționați, spune un director general al unei platforme „anti-cheat”.

Andrew Wailes, CEO și co-fondator al PlaySafe ID, a spus pentru publicația Insider Gaming că, oricât de mult ar încerca producătorii de jocuri video să dezvolte sisteme avansate anti-trișat sau să contracteze alți furnizori de securitate, mereu vor exista dezvoltatori care încearcă să păcălească sistemele pentru a obține avantaj incorect și pentru a încasa mulți bani.

„Să luăm o companie ca Battlestate sau Embark, sau orice studio. Ești foarte bine finanțat, ai un joc de succes, ai poate douăzeci de oameni care lucrează la DevOps, detectare anti-cheat, chestii de genul acesta. Ai Easy, sau BattleEye, VAC, Punkbuster, orice. Ai un set de unelte. Dar indiferent cât de mult muncești și toți angajații tăi muncesc, există mii, până la zeci de mii, până la sute de mii de dezvoltatori care câștigă mult mai mulți bani decât oricare dintre angajații tăi pentru a rezolva acest puzzle”, a spus Wailes.

El spune, de asemenea, că acești dezvoltatori nu sunt neapărat „răi”, dar sunt foarte inteligenți, foarte mulți și preferă să rezolve probleme complexe pentru mulți bani.

Companiile „anti-cheat” folosesc acum mai multă inteligență artificială și automatizare pentru a combate atacurile trișorilor, dar Wailes reamintește că și dezvoltatorii de „cheat-uri” au acces la AI și, astfel, „pot itera și testa mult mai repede, mult mai agresiv”.

În același timp, ca și companie dezvoltatoare, poți detecta și închide un „cheat”, dar mai apoi pot apărea încă două noi. O soluție ar fi cea propusă de Coreea de Sud, unde trișatul în jocurile video se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare sau cu o amendă uriașă, dar CEO-ul PlaySafe ID amintește că trebuie încurajată și „responsabilitatea personală” a utilizatorilor care folosesc programele respective, nu doar a dezvoltatorilor de programe anti-trișat.

PlaySafe ID este un startup de verificare online a jucătorilor care luptă împotriva trișorilor, boților și infractorilor, . Despre firmă am mai scris anul trecut pe StartupCafe.ro, atunci când fondul de investiții Early Game Ventures a condus o rundă de finanțare de 1 milion EUR .

Startup-ul emite o identitate digitală verificată și anonimă pentru fiecare utilizator în parte, identitate care funcționează indiferent de joc și cu ajutorul căreia un jucător poate dovedi că este real, nu a fost prins trișând sau comportându-se nepotrivit față de minori.