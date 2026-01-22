Ubisoft reorganizează compania, închide studiouri și anulează 6 jocuri video

Producătorul francez de jocuri video Ubisoft, prezent și în România, a anunțat că închide câteva studiouri, anulează dezvoltarea a 6 titluri și întârzie dezvoltarea a altor 7 jocuri, iar compania se reorganizează.

Acțiunile producătorului francez au scăzut cu până la 35% și erau pe cale să aibă cea mai mare scădere într-o singură zi de la listarea companiei în 1996, potrivit Reuters.

Reforma vine după mai mulți ani dificili, marcați de întârzieri ale jocurilor, anulări și execuție slabă, care au erodat încrederea investitorilor și au pus presiune financiară pe grup.

Noul model operațional al companiei va fi centrat în jurul a 5 „Case Creative”, susținute de o „Rețea Creativă” care va oferi resurse de dezvoltare, Servicii Centrale comune și un sediu central schimbat.

De asemenea, Ubisoft anunță că la implementarea noului model, care va fi la începutul lunii aprilie 2026, toți angajații vor fi nevoiți să se întoarcă fizic, la birou, 5 zile pe săptămână, cu un stimulent anual de zile pentru lucrat de acasă (work from home).

„Casele creative” combină dezvoltarea jocurilor și funcțiile de lansare pe piață cu o abordare centrată pe jucător, vor fi complet responsabile de brand, strategie de conținut și direcție editorială, sunt modelate de genuri distincte de jocuri video și vor avea responsabilitate financiară completă.

Astfel:

prima casă va fi Vantage Studios (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six), divizia lansată anul trecut în care chinezii de la Tencent anunțau că investesc peste 1 miliard EUR;

(Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six), divizia lansată anul trecut în care chinezii de la Tencent anunțau că investesc peste 1 miliard EUR; a doua este dedicată jocurilor de tip shooter (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell);

(The Division, Ghost Recon, Splinter Cell); a treia este dedicată jocurilor cu experiențe live (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones);

(For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones); a patra este dedicată jocurilor fantasy și story (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil);

(Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil); a cincea este dedicată jocurilor casual și pentru familii (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro).

Odată cu reorganizarea, compania spune că renunță la 6 titluri „care nu corespund noii calități îmbunătățite, precum și criteriilor mai selective de prioritizare a portofoliului”, printre care se numără și un remake al jocului „Prince of Persia: The Sands of Time” și 3 titluri noi.

În plus, Ubisoft spune că alocă timp suplimentar de dezvoltare pentru 7 jocuri pentru a se asigura că standardele de calitate îmbunătățite sunt pe deplin respectate, printre care se numără și un titlu care ar fi trebuit să se lanseze în anul fiscal 2026, acum amânat pentru anul fiscal 2027.

Compania mai reduce din costuri și prin restructurări, „o disciplină strictă în angajări” și închideri de studiouri, cum ar fi cel mobil din Halifax, Canada și cel din Stockholm, Suedia. Se vor face restructurări la Abu Dhabi, RedLynx și Massive.