Înscrieri 2026: Acceleratorul pentru startup-uri și ONG-uri din România și Bulgaria așteaptă o nouă cohortă de antreprenori. Care au fost câștigătorii primei ediții 

SCION, acceleratorul pentru startup-uri și ONG-uri din România și Bulgaria, care au ca scop soluții pentru natură și energie curată, deschide o nouă sesiune de aplicații, după rezultatele bune din 2025.

Noua cohortă de aplicanți este așteptată să se înscrie până cel târziu la 1 martie 2026, AICI.

Două din cele trei startup-uri premiate la prima ediție au fost din România, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Susținut de către Rezolv Energy, acceleratorul este dedicat antreprenorilor care dezvoltă soluții Clean Tech și Nature Tech - de la tranziția și reziliența la schimbările climatice, la restaurarea sistemelor naturale și protejarea biodiversității.

Specificul SCION este modelul său bazat pe folosirea inteligenței artificiale (AI). În loc să consume pasiv conținut, startup-urile se folosesc de AI pentru a-și testa ipotezele și a rezolva problemele.

„A fost o alegere intenționată, nu am vrut ca antreprenorii să plece cu un dosar de slide-uri. Am vrut ca ei să construiască activ, iar AI ne permite să personalizăm experiența acceleratorului într-un mod care, pur și simplu, nu era posibil înainte”, a declarat Mirella Goodrum, fondator și director de program la SCION Accelerator.

În cadrul Demo Day, de la București, un juriu mixt, româno-bulgar, a acordat premii de 15.000 de euro, 10.000 de euro și 5.000 de euro celor mai promițătoare echipe.

Premiul I a fost acordat startup-ului bulgar Nomadium Robotics. El a fost urmat de 2 startup-uri românești:

Proon Tech – care folosește un nou tip de compost pentru a reține umiditatea în sol mai mult timp;

Solmag - un agregator pentru prosumatori.

Pe parcursul programului de 10 săptămâni, antreprenorii au lucrat îndeaproape cu mentori, experți din industrie și echipa SCION pentru a-și pregăti soluțiile pentru intrarea pe piață și scalare.

SCION Accelerator se numără printre primele inițiative lansate în cadrul Rezolv Energy Shift - o platformă prin care Rezolv Energy investește în oameni și inovație „pentru a accelera o tranziție energetică justă și incluzivă” în sud-estul Europei.

Mai multe informații și detalii despre aplicații se pot găsi pe: https://www.scion.earth/accelerator










