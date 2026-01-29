Înscrieri 2026: Accelerator pentru afaceri din România și Republica Moldova care dezvoltă produse alimentare. Premii în valoare totală de 45.000 EUR

Antreprenorii din România și Republica Moldova care au afaceri cu produse alimentare se pot înscrie într-un program de accelerare, care va include workshop-uri, mentorat, un bootcamp și premii în valoare de 45.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 15 februarie 2026.

F&B Business Accelerator a ajuns la a 16-a ediție, într-un context în care consumatorii caută din ce în ce mai mult produse funcționale, sustenabile și adaptate unui stil de viață sănătos, spun organizatorii.

„Produsele alimentare nu mai sunt evaluate doar prin gust sau preț. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la etichete, la originea ingredientelor și la impactul asupra sănătății și mediului. În prima jumătate a anului 2025, piața bunurilor de larg consum (FMCG) a înregistrat o creștere de 11%, potrivit YouGov Shopper România, jumătate din această creștere fiind atribuită creșterii volumelor, dar și orientării consumatorilor către produse de calitate superioară”, afirmă Robert Agarici, Program Director F&B Business Accelerator. „Programul îi ajută pe antreprenori să-și testeze ipotezele de business, să-și valideze rețetele și planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri și operatori HoReCa relevanți, să intre în contact cu investitori și să câștige premii care îi vor ajuta să-și scaleze rapid afacerea.”

Fondatorii acceptați vor beneficia de un program de accelerare format din 3 părți:

Faza 1 – Acceleration (20-22 februarie 2026) - 3 zile de workshopuri, prezentări și întâlniri de mentorat:Fondatorii vor lucra alături de lideri din industria alimentară, specialiști din retail, marketing, etichetă de produs, distribuitori și nutriționiști;

- 3 zile de workshopuri, prezentări și întâlniri de mentorat:Fondatorii vor lucra alături de lideri din industria alimentară, specialiști din retail, marketing, etichetă de produs, distribuitori și nutriționiști; Faza 2 – Consolidation (2-12 martie) - workshopuri online, de grup;

- workshopuri online, de grup; Faza 3 – Validation (25-27 mai, Teleferic Grand Hotel, Poiana Brașov) -acces garantat, cu toate costurile incluse, la F&B Innovation Camp,singurul bootcamp de inovare în industria alimentară din România.

În bootcamp, peste 120 de antreprenori, furnizori, specialiști din industrii conexe și investitori își vor da întâlnire și vor lucra împreună, timp de 3 zile, pentru a adresa problemele sistemice ale sectorului alimentar și a facilita inovația. Se testează idei, se validează modele și se generează parteneriate reale.

Acceleratorul beneficiază și de premii în valoare totală de 45.000 EUR oferite în servicii de marketing, prin parteneriatul cu Scaling Partner.

Marele premiu, în valoare de 15.000 EUR, constă într-o bursă completă de servicii de marketing integrate: de la strategie și comunicare până la plan de producție video, filmări, montaje, setup campanii și optimizări.

În plus, toți ceilalți participanți eligibili primesc un discount garantat de 3.000 EUR la serviciile Scaling Partner.

F&B Business Accelerator este organizat de Hospitality Culture Institute, cu partener principal UniCredit Bank și sponsori ca Bocado și Scaling Partner.