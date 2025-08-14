Înscrieri 2025: Hackathon pentru startup-uri și inovatori în domeniul tehnologiilor cu utilizare dublă, finanțat de UE

Startup-urile și persoanele inovatoare se pot înscrie într-un hackathon european de inovație digitală în domeniul tehnologiilor cu aplicabilitate civilă și militară, parte din programul European Defence Innovation Scheme (EUDIS), finanțat de Comisia Europeană, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până la data de 10 octombrie 2025.

La nivel local, EUDIS Hackathon este organizat de Romanian Tech Startups Association (ROTSA) și va avea loc atât fizic, pe 17-19 octombrie la București, cât și online în aceeași perioadă.

Hackathonul se adresează în special studenților și profesioniștilor inovatori la început de carieră, care pot crea soluții pentru securitatea europeană și care să contribuie la consolidarea suveranității tehnologice a Uniunii Europene.

La hackahton pot participa:

Cetățeni ai UE, Norvegiei și Ucrainei;

Startup-uri, echipe formate sau participanți individuali , care pot forma echipe ulterior;

, care pot forma echipe ulterior; Creatori ai unor soluții sau prototipuri deja existente, dacă se potrivesc cu una dintre provocările propuse.

Hackathonul EUDIS este o continuare a inițiativelor pe care ROTSA în parteneriat cu Techcelerator le au în domeniul inovației digitale pentru apărare și sectorul spațial, prin susținerea unor proiecte precum NASA Space Apps Challenge, cel mai mare hackathon la nivel mondial, și DIANA - acceleratorul pentru soluții civile și militare al NATO.

Consorțiul format din ROTSA și Techcelerator a fost ales pentru a implementa activitățile EUDIS în România, într-o competiție europeană, alături de o comunitate a agențiilor locale din domeniul apărării și al securității.

„Prin EUDIS Hackathon, inovatori din toată Europa și acum și din Romania pot să rezolve provocări din domeniul apărării și cel spațial. Astfel, participanții lucrează la teme actuale creând soluții pentru sisteme autonome, comunicații securizate, reziliență energetică, apărare cibernetică și tehnologii aerospațiale avansate. Toate sunt provocări care pot contribui la securitatea si creșterea nivelului tehnologic al Uniunii Europene. Prin activitatea pe care o pionierăm în România, în zona tehnologiilor duale, ne dorim să activăm mult mai amplu în segmentul de defense tech și să facilităm accesul inovatorilor locali la clienții din acest sector. Adițional, ne dorim să consolidăm prezența agențiilor naționale care ne-au susținut deja în acest demers pentru a valorifica mai bine potențialul spațiului tehnologic românesc al startup-urilor și al inovatorilor din cercetare și dezvoltare și a răspunde nevoii tot mai mari de securizare a granițelor Uniunii Europene, context în care România joacă un rol esențial în zona Mării Negre”, a declarat Cristian Dascalu, președinte Romanian Tech Startups Association (ROTSA), organizatorul hackathonului EUDIS în România.

Provocările EUDIS Hackathon 2025 - ediția de toamnă

Ediția din toamna anului 2025 a hackathonului va fi structurată în jurul unei teme centrale, împărțită în trei provocări distincte. Tema principală a hackathonului este modul în care ecosistemul spațial european poate sprijini misiunile și operațiunile de apărare și poate contribui la securizarea domeniului spațial.

Cele trei provocări sub-teme sunt:

Protecția resurselor spațiale – identificarea, analiza și contracararea amenințărilor din spațiu. Această provocare este propusă în contextul în care adversarii dezvoltă arme antisatelit, dispozitive de bruiaj orbital și atacuri cibernetice , iar resursele spațiale ale Europei (navigație, comunicații și observarea Pământului) sunt amenințate;

– identificarea, analiza și contracararea amenințărilor din spațiu. , iar resursele spațiale ale Europei (navigație, comunicații și observarea Pământului) sunt amenințate; Utilizarea spațiului cosmic pentru apărare – această provocare vizează necesitatea unor soluții bazate pe spațiul cosmic pentru a sprijini misiunile și operațiunile militare , inclusiv în domeniul observării Pământului, poziționării, navigației și al sincronizării, al comunicațiilor securizate, avertizării timpurii în cazul rachetelor bazate pe spatiul cosmic, precum și colectării și prelucrării datelor din mai multe surse;

– această provocare vizează necesitatea unor , inclusiv în domeniul observării Pământului, poziționării, navigației și al sincronizării, al comunicațiilor securizate, avertizării timpurii în cazul rachetelor bazate pe spatiul cosmic, precum și colectării și prelucrării datelor din mai multe surse; Sovereign Aerospace – Dronele autonome (militare și civile), aeronavele și sistemele de armament redefinesc industria aerospațială. Provocarea vizează necesitatea unor soluții precum cele de monitorizare a spațiului aerian pentru detectarea și combaterea obiectelor aeriene ostile sau necunoscute cu ajutorul unor contramăsuri automatizate; de recunoaștere și neutralizare mai eficientă a dronelor cu fibră optică în situații de ambuscadă; de reutilizare a hardware-ului și software-ului spațial existent pentru aplicații militare în domeniul aerospațial, cu accent pe sistemele de lansare, autorizare și calcularea traiectoriei; dezvoltare de hardware și software pentru gestionarea dronelor pentru a permite zborul independent și luarea de decizii la scară largă pentru colectarea de informații și sprijin aerian.

European Defence Innovation Scheme (EUDIS) este un program creat în cadrul Fondului European de Apărare (EDF), care are ca scop să consolideze inovația în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. Obiectivul principal al EUDIS este să reducă barierele de intrare în domeniul apărării pentru startup-uri și inovatori. Programul sprijină inovatorii pe tot parcursul dezvoltării, de la idee, validare și lansare până la scalare.

Fondul European de Apărare, din care face parte inițiativa EUDIS, are un buget de aproape 7,3 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027 și sprijină proiectele care încurajează cooperarea între IMM-uri, companii mari și organizații de cercetare din UE. Finanțarea are ca scop stimularea inovației în tehnologii de apărare de ultimă generație, interoperabile, cu impact semnificativ asupra capacităților de apărare europene și asupra securității generale.