Titluri de stat Tezaur 2026: Prima ediție din acest an se lanseză luni, 12 ianuarie. Ce dobânzi sunt

Ministerul Finanțelor anunță luni că lansează prima ediție din 2026 a Programului de titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,4%.

Astfel, începând de luni, 12 ianuarie și până vineri, 6 februrarie 2026, românii pot investi în titluri de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,4%, 7% și 7,4%.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

Între 12 ianuarie – 4 februarie 2026 , prin platforma Ghișeul.ro;

, prin platforma Ghișeul.ro; Între 12 ianuarie 2025 – 5 februarie 2026 , online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

, online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Între 12 ianuarie 2025 – 6 februarie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

de la sediul unităților Trezoreriei Statului; Între 12 ianuarie 2025 – 5 februarie 2026 în mediul urban și 12 ianuarie 2025 – 4 februarie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.

Ministerul Finanțelor a lansat și un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.

Procesul se realizează prin completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME), urmând pașii de mai jos: