Înregistrarea punctelor de lucru ale firmelor la ANAF: Patronii IMM România cer o înlesnire suplimentară în proiectul de OUG al Ministerului Finanțelor

Confederația patronală IMM România solicită Ministerului Finanțelor să introducă o înlesnire suplimentară în proiectul său de ordonanță de de urgență privind obligația firmelor de înregistrare fiscală a punctelor de lucru la ANAF.

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de OUG pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și unele măsuri fiscal - bugetare prin care sunt corectate dispozițiile Legii nr. 245/2025 care obligă întreprinderile care au un sediu secundar cu cel puțin un salariat, să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii.

IMM România susține completarea proiectului de OUG cu introducerea obligației de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minim 5 salariați și localizate în alt UAT decât sediul social.

De asemenea, patronii IMM România salută preluarea propunerilor lor în cadrul proiectului de OUG inițiat de Ministerul Finanțelor, astfel:

Eliminarea obligației înregistrării tuturor sediilor secundare din același UAT; Întreprinderile pot înregistra doar unul dintre sediile secundare, ca sediu secundar desemnat ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor pentru toate entitățile de pe raza aceluiași UAT; În cazul existenței sediilor secundare în același UAT cu sediul social, antreprenorii nu au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora, utilizând codul de identificare fiscală propriu.

Noi sarcini birocratice asupra antreprenorilor prin Legea 245/2025

Prin Legea nr. 245 /2025, pentru modificarea Legii finanțelor publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1204 din 29 decembrie 2025, a fost introdusă obligația pentru întreprinderile care au un sediu secundar cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii, să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor.

Această obligație introduce noi sarcini birocratice pentru antreprenori, care sunt practic obligați să se înregistreze la ANAF pentru orice punct de lucru, indiferent de numărul de salariați. Anterior, legea prevedea acestă obligație doar în cazul punctelor de lucru cu cel puțin 5 salariați.

IMM România solicită Guvernului modificarea de urgență a dispozițiilor Legii nr. 245/2025, având în vedere termenul de conformare stabilit pentru 31 ianuarie 2026 și introducerea de noi obligații birocratice pentru IMM-uri.

IMM România subliniază că a susținut în mod constant debirocratizarea și simplificarea pentru antreprenori, prin eliminarea procedurilor administrative inutile, propunând introducerea principiului reducerii birocrației (one in, two out) - orice act normativ care introduce noi obligații de raportare sau conformare pentru întreprinderile mici și mijlocii, are obligația de a propune eliminarea a cel puțin doua alte obligații de raportare și/sau conformare existente.

Ce prevede acum proiectul de OUG prin care Ministerul Finanțelor mai „drege busuiocul”: sancțiuni suspendate până pe 30 iunie 2026

Înregistrarea fiscală a sediilor secundare care sunt plătitoare de salarii și care realizează venituri asimilate salariilor se va simplifica, potrivit unui proiect de ordonanță pregătit de Guvern.

La finalul anului trecut a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 245/2025, care aducea schimbări importante pentru firme, ONG-uri și instituții publice. Astfel, de la 1 ianuarie a intrat în vigoare o nouă regulă: numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, s-a redus de la cinci la unul.

De asemenea, s-a reglementat și o normă tranzitorie pentru entitățile deja înființate, în sensul stabilirii unui termen de 30 de zile de îndeplinire a acestei obligații de înregistrare fiscală.

Acum, conform noului proiect de Ordonanță pregătit de Guvern, se propune că firma care are organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, are obligația să desemneze unul dintre aceste sedii secundare, ca sediu secundar desemnat, în termen de 30 de zile de la înființarea primului sediu secundar.

Contribuabilul/plătitorul care are organizate unul sau mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, nu are obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora. Contribuabilul/plătitorul are obligația declarării și plății impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor datorat pentru salariații acestor sedii secundare utilizând codul de identificare fiscală propriu.

Potrivit notei de fundamentare, în prezent sunt aproximativ 400.000 de sedii secundare care ar trebui să se conformeze în vederea înregistrării fiscale, conform datelor de la ANAF. Din acest motiv, este nevoie de această simplificare.

De asemenea, sancțiunile pentru nerespectarea termenului de înregistrare fiscală, stabilit la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, adică sfârșitul lunii decembrie, pentru sediile secundare care au între 1 și 4 angajați la momentul adoptării noii legislații, vor fi suspendate până la 30 iunie 2026.