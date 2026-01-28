DOCUMENT Înregistrarea fiscală a sediilor secundare urmează să se simplifice. Se vor suspenda și sancțiunile

Înregistrarea fiscală a sediilor secundare care sunt plătitoare de salarii și care realizează venituri asimilate salariilor se va simplifica, potrivit unui proiect de ordonanță pregătit de Guvern.

La finalul anului trecut a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 245/2025, care aducea schimbări importante pentru firme, ONG-uri și instituții publice. Astfel, de la 1 ianuarie a intrat în vigoare o nouă regulă: numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, s-a redus de la cinci la unul.

De asemenea, s-a reglementat și o normă tranzitorie pentru entitățile deja înființate, în sensul stabilirii unui termen de 30 de zile de îndeplinire a acestei obligații de înregistrare fiscală.

Acum, conform noului proiect de Ordonanță pregătit de Guvern, se propune că firma care are organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, are obligația să desemneze unul dintre aceste sedii secundare, ca sediu secundar desemnat, în termen de 30 de zile de la înființarea primului sediu secundar.

Contribuabilul/plătitorul care are organizate unul sau mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, nu are obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestora. Contribuabilul/plătitorul are obligația declarării și plății impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor datorat pentru salariații acestor sedii secundare utilizând codul de identificare fiscală propriu.

Potrivit notei de fundamentare, în prezent sunt aproximativ 400.000 de sedii secundare care ar trebui să se conformeze în vederea înregistrării fiscale, conform datelor de la ANAF. Din acest motiv, este nevoie de această simplificare.

De asemenea, sancțiunile pentru nerespectarea termenului de înregistrare fiscală, stabilit la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, adică sfârșitul lunii decembrie, pentru sediile secundare care au între 1 și 4 angajați la momentul adoptării noii legislații, vor fi suspendate până la 30 iunie 2026.

Înregistrarea fiscală ca plătitor de salarii pentru punctele de lucru cu cel puțin un salariat: „Este absurd”. Situația semnalată de un cunoscut expert contabil

Expertul contabil Cristian Toma a comentat, pe pagina sa de Facebook, la începutul anului, măsură legislativă referitoare la înregistrarea fiscală a punctelor de lucru.

Expertul contabil sublinia că obligația obținerii unui cod de identificare fiscală (CIF) pentru punctele de lucru cu cel puțin un salariat are ca scop direcționarea impozitului pe veniturile salariale către bugetul local al primăriei în raza căreia se desfășoară activitatea angajaților.

El a punctat, totodată, că aplicarea acestei măsuri în cazul punctelor de lucru aflate în aceeași localitate cu sediul social este lipsită de logică și contrară spiritului legii, întrucât fondurile ajung oricum la același buget local.

„Știți că acum toată lumea este în fierbere cu obținere de CIF pentru punctul de lucru secundar unde au cel puțin un salariat. Textul de lege spune că dacă ai punct lucru la o altă adresă decât cea a sediului social, iar acolo ai minim un salariat, trebuie să obții cod fiscal pentru impozitul pe venitul din salarii. De ce? Care este scopul? Pentru ca impozitul aferent salariilor plătite acelor salariați, ce își desfășoară activitatea la acele puncte de lucru, să ajungă la bugetul local al primăriei în raza căruia se află acele puncte de lucru. Are sens să ai CIF pentru sediul secundar dacă acesta este în aceeași localitate cu cea în care este sediul social? Pe spiritul legii, nu! Este absurd. Banii ajung oricum la aceeași primărie”, a atras Cristian Toma atenția.

În continuarea analizei sale, expertul contabil a criticat birocrația asociată procedurii de înregistrare fiscală a punctelor de lucru, arătând că în practică depunerea formularului 060 (Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declarația de radiere pentru sediile secundare) este însoțită de solicitarea unui număr excesiv de documente.